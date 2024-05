Rocío Osorno, desesperada por el problema de las pulgas en su casa

Las pulgas pueden ser un problema, especialmente si entran en contacto y pican a otros animales e incluso a personas o si se convierten en una plaga en el hogar. De esto ha hablado hace poco la influencer sevillana Rocío Osorno, que como ha comentado en unas historias a través de Instagram se ha visto obligada a fumigar en su casa por la presencia de estos parásitos.

Un año con más pulgas de lo habitual en Sevilla

La influencer señala la presencia de gatos callejeros en su zona, al parecer alimentados por una de sus vecinas, como el principal foco de las pulgas. En una de sus historias resalta que simplemente dar de comer a estos animales no es cuidarlos y que la situación de los gatos era precaria. "Somos muy sufridores con los animales", decía también Osorno, que se ha llegado a plantear grabar la situación de los animales para mostrar las condiciones en las que se encuentran.

Una de las víctimas de las pulgas han sido el perro de su hermano, pero no ha sido el único, ya que también sus hijos han sido víctimas de estos artrópodos que se alimentan de la sangre. La influencer ha enseñado las picaduras en las piernas de uno de sus hijos, para que sus seguidores y seguidoras también pudieran reconocerlas si se da el caso.

Además, comentaba que este año hay más pulgas que en otras ocasiones, según las impresiones tanto de otros seguidores que se lo han comentado en redes sociales, como de otras personas en Sevilla, tanto en "parques, en jardines" como en otras zonas, con la humedad como posible causa.

La influencer ha aprovechado también para aclarar algunas cosas respecto a esta cuestión, después de que un usuario contestara a una de sus historias y dijera "como se nota que eres de ciudad". "Soy de pueblo, me he criado en medio del campo, como quien dice", se defendía, "nunca he vivido en una ciudad, ni en un piso" salvo en su paso por Madrid.

En su última historia al respecto, también advirtió a sus seguidores del peligro de las pulgas y el respeto que ha de tenerse respecto a ellas, especialmente "si vienen de animales" y más si, como en su caso, hay niños pequeños afectados.