¿Con quién confundió Rosalía a Paula Echevarría?

En la gala de los 40 principales fueron multitud de artistas invitados, tanto estrellas nacionales como Rosalía, Manuel Carrasco, Aitana, Lola Índigo, Dani Martín, Abraham Mateo como artistas internacional como Anitta, David Guetta, Danny Ocean, Manuel Turizo y Sebastián Yatra, entre otros. Pero uno de los momentos más cómicos de la entrega de premios es cuando Alexia Putellas, futbolista y Paula Echevarría le entregan a Rosalía el premio a Mejor Álbum en la categoría de España.

En ese instante, la cantante sube a recoger el galardón y comenta "¡Que me lo estaba dando Alexia, que es muy fuerte, que soy muy fan de ella! Y también de María", dijo Rosalía mirando a Paula Echevarría. La catalana sufrió un lapsus con respecto al nombre de la actriz y fue divertido la manera en la que Echevarría se tomó la confusión de la cantante, ay que subió a sus stories una foto con Rosalía con un texto que rezaba así: "Tú me llamas como tú quieras, bombón".

No obstante, cuando Rosalía subió un post en su perfil de Instagram agradeciendo a los 40 principales la noche que había vivido y los premios recibidos, Paula Echevarría aprovechó la ocasión de recordar ese momento y comentó " Eres un bombón! Y María y yo te amamos!" a lo que la catalana le respondió "Ay Paula diosmiooo, yo rezando pa que por lo menos en tu DNI pusiera María Paula, pero no". Una manera sencilla y divertid de recordar este anécdota.

Durante la gala de premios también hubo un momento muy comentado en redes sociales que fue cuando la cantante brasileña Anitta se paseo bailando entre los asistentes y se paró a bailar junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En las imágenes se puede ver como Ayuso sonríe y baila al son de la canción Envolver, uno de los éxitos de Anitta en este 2022.

anitta perreándole a isabel diaz ayuso no entraba en mis predicciones para 2022 but here we are pic.twitter.com/uXCoWss2c2