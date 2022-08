Rossy de Palma en lo más alto del mundo de la moda

Una de las semanas de mayor importancia de la moda mundial se encuentra en su recta final hacia el pistoletazo de salida. De esta forma, la Semana de la Moda de Milán o Milan Fashion Week tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre y ya se encuentra ultimando sus últimos detalles. Una edición para la cual la Camera Nazionale della Moda Italiana, responsable de la industria en el país italiano, ha decidido adelantar las fechas de la gran cita italiana. Milán volverá así a contar con desfiles de los diseñadores actuales más emblemáticos como Gucci, Versace o Bottega Veneta. Será la celebración de su segunda semana del año, esta vez para presentar las nuevas colecciones de otoño-invierno, en las que también podremos disfrutar de debuts como Ferragamo o Missoni.

En este contexto, uno de los nombres propios de la última actualidad en torno a este evento ha sido el de Rossy de Palma, y es que, no en vano, la actriz ha sido elegida maestra de ceremonias de la Semana de la Moda de Milán, concretamente para la gala de los premios conocidos como Suistainable Fashion Awards. La cita se producirá en el Teatro de la Scala de Milán el próximo domingo 25 de septiembre y en ella se otorgarán hasta 12 premios, todos ellos a empresas y personas con un gran papel dentro de la industria sostenible.

Rossy de Palma se ha convertido en un icono tanto dentro como fuera de las pasarelas y sigue afianzándose dentro de la industria de la moda. La responsable de emitir la noticia ha sido la propia Camera Nazionale della Moda Italiana, para la cual nuestra actriz española representa todos los valores imprescindibles de la industria tanto del cine como de la moda: “Estamos encantados de anunciar a Rossy de Palma como la maestra de ceremonias de los CNMI Sustainable Fashion Awards. Es una artista emblemática y una multifacética figura procedente del mundo del cine, la moda, el modelaje y del performance artístico, cuyo compromiso con los temas filantrópicos ha formado parte de su vida durante muchos años. Su dedicación hacia la sostenibilidad, los derechos humanos y la justicia ambiental contribuirá, junto a la de otros creativos, a rediseñar la industria de la moda”.

Carlo Capasa, presidente de la prestigiosa organización, ha querido también destacar la importancia de los premios presentados por Rossy: “En Italia somos gente muy individualista. La idea de la cooperación no fue fácil en un principio. Sin embargo, se dieron cuenta de que con la sostenibilidad puedes hacerlo absolutamente si te unes… O no logras nada. Nadie puede decir ‘soy una persona sostenible’ sin que toda la cadena lo sea. No es algo que dependa de uno solo. Por eso digo que tenemos que cooperar, nosotros, los CFDA, representamos una comunidad. Tenemos que trabajar de la mano”.