"De ser Miss España no se puede vivir; hace falta algo más"

Inés Sainz Esteban (Bilbao, 1975) es una modelo y empresaria. En 1997 ganó el certamen de Miss España, aunque su carrera profesional ha desfilado por otro ámbito, la comunicación y relaciones públicas. Ella se define como una mujer "emprendedora", que poco a poco está cumpliendo sus sueños. El último de ellos, su novela Con la Miss en los talones, una comedia romántica y divertida , que ha escrito junto al guionista y escritor, Víctor Blázquez.–Fue Miss España hace 21 años, ¿qué ha sido de Inés Sainz durante todo este tiempo?–Llevo más de 20 años trabajando en la comunicación de marcas de lujo. He creado mi propia agencia de comunicación, Back Up. También he tenido un niño maravilloso, he escrito un blog, montado un canal en Youtube y recientemente se ha publicado mi primer libro.–¿Qué valores aprendió de la experiencia de convertirse en Miss España?–Fue una experiencia muy bonita que me abrió las puertas de un mundo nuevo para mí. Me permitió conocer a muchas personas. –Una de sus pasiones es el mundo de la comunicación y las relaciones públicas, ¿en qué momento y por qué motivación decide dedicarse a ello?–A los tres años de ganar el certamen de Miss España y pensando que quería desarrollar una trayectoria larga, me dí cuenta que el mundo de la fama, por sí solo, es complicado para vivir, hace falta algo más. Siempre me ha gustado mucho la comunicación y el marketing. Empecé a trabajar en Unilever llevando las relaciones públicas de una prestigiosa marca de cosmética. Ese fue el comienzo de todo.

"'Con La Miss en los talones’ es una comedia divertida que transmite una doble perspectiva"

–¿Qué mensaje ha querido transmitir con su primera novela Con la Miss en los talones?–Comedia y diversión. Es una novela de ficción que relata el día a día de una abogada abocada a las desdichas y el fracaso. Para colmo, su ex marido comienza a salir con una Miss España. El libro reconoce el valor de la mujer en la sociedad actual. Transmite feminismo.–El libro es un trabajo conjunto con Víctor Blázquez, ¿cómo ha resultado la creación en equipo?–Mucho más sencillo que si lo hubiera hecho sola (risas). Víctor está al frente del estilo literario y yo me encargo de contextualizar las historias y aportar anécdotas que he vivido en las alfombras rojas, organizando eventos o en algún viaje. Ahora, con mi agencia Back Up, estoy con la promoción.–Ha declarado que su novela recoge a todas las mujeres que hay en usted. ¿Nos puede concretar esa idea?–Me refiero a las dos protagonistas. De Mar, la abogada, me quedo con su faceta emprendedora, la dificultad para salir a flote, evolucionar con su negocio, cuidar a sus hijos... De la Miss España, Doña Perfecta, con la parte del glamour y la vida lujosa que lleva, que no es la que tengo yo (risas), pero experimenté algo de ella cuando fui Miss España.–Otra novedad ha sido el estreno de su web personal. ¿Qué podemos encontrar en ella?–La web se ha concebido para aglutinar todos mis proyectos. Recoge las entradas de mi blog, los trabajos de la agencia, el canal de Youtube. Un poco de todo. Os animo a visitarlo -www.inessaniz.es-.