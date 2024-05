Sandra Barneda desvela el acoso sufrido por su orientación sexual

Sandra Barneda es uno de los rostros más conocidos de Mediaset. La presentadora de Así es la vida siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano, aunque nunca ha escondido su orientación sexual. De hecho, se ha movilizado en más de una ocasión para darle visibilidad al colectivo LGTBIQ+.

Debido a ello, ha tenido que lidiar con algunos momentos incómodos a lo largo de su trayectoria profesional. La reconocida escritora ha concedido una entrevista en el pódcast La mala reputación de Vanitatis en la que ha confesado una controvertida entrevista de trabajo en la que salió a colación el tema de su orientación sexual. Aquel acontecimiento ocurrió hace 21 años y los tiempos no eran tan abiertos como los actuales.

“Yo recuerdo que en Telemadrid me encerraron en un despacho y me preguntaron directamente si me gustaban las mujeres. Yo me quedé que sudaba por dentro. En ese momento eran otros tiempos, estamos hablando de 2003, el matrimonio igualitario aún no estaba aprobado”, ha recordado.

Sandra vivió uno de los momentos más incómodos de su vida, del que salió airosa de la mejor manera que pudo. “Me preguntaron cosas que no se me debían preguntar quizás porque era una mujer guapa, que no entra en el canon de lo que se considera una mujer lesbiana. Yo no respondí porque consideré que no tenía que responder. Sólo le dije: ‘Pues si te digo lo que dicen de ti’. Y me fui a un baño a llamar a una amiga mía. La mejor defensa es el mejor ataque”, ha comentado.

Ese no ha sido el único episodio incómodo que le ha tocado vivir en su carrera profesional. La presentadora de La isla de las tentaciones ha rememorado una entrevista en la que se manipularon sus palabras para sacarla forzosamente del armario. “Yo creo que fue una cabronada, la verdad. Eso yo no sé si se lo han hecho a alguien. No denuncié por responsabilidad social. Otra cosa es que yo estuviese preparada para dar el paso”, ha relatado.