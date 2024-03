'Shake your future', programa de empleo para jóvenes bartenders

Mario Villalón, propietario de uno de los bares de cócteles más sostenibles de España, Angelita Madrid, se ha puesto al frente del programa Shake Your Futuro dirigido a 30 jóvenes desempleados para que se acerquen al mundo bartender profesional. En esta campaña vuelve a ponerse de relieve la implicación de la firma Bacardi, empresa familiar de bebidas espirituosas, que ha vuelto a promover este programa gratuito de formación, con Villalón de mentor en esete año.

Shake Your Future tiene cuatro semanas de duración y ha comenzado el 26 de febrero en Barcelona y el 4 de marzo en Madrid. Este curso brinda a los estudiantes las habilidades necesarias no solo para acceder al mercado laboral, sino para desarrollar una carrera de por vida en el sector de la hostelería. Los graduados obtienen un diploma reconocido internacionalmente que se suma al apoyo total de Bacardi y su red de socios en el mundo de la hostelería para acceder a interesantes oportunidades de empleo.

La clave del éxito de la iniciativa Shake Your Future en España es la estrecha colaboración entre Bacardi y la Escuela Europea de Bartenders, y las asociaciones laborales Barcelona Activa y Fundación Altius de Madrid.

El exgraduado de este programa Max De Boussiers, que ahora trabaja como bartender en Cecconi’s, Soho House Barcelona, asegura sobre este programa: "Cuando me enteré de que había sido seleccionado como estudiante para Shake Your Future grité de felicidad porque sabía que tenía la oportunidad de formar parte de un programa increíble. Shake Your Future cambió mi vida, ya que encontré mi primer empleo real y estable, y además es un trabajo que me encanta. Trabajar con bebidas espirituosas es ahora mi pasión".

Mario Villalón, propietario de Angelita Madrid, afirma sobre el programa: "No estaría donde estoy hoy sin el apoyo y la inspiración de otros en el camino. Al apoyar a Bacardi y su iniciativa Shake Your Future, puedo hacer lo mismo por estos estudiantes mientras emprenden sus propios viajes personales hacia el mundo de la mixología".