Shakira ahora hace obras en su casa y levanta una pared frente a su suegra

Una hormigonera se ha pasado por la casa de Shakira a las afueras de Barcelona para levantar una nueva linde, más elevada, respecto a su ex suegra, Montserrat Bernabéu, a la que también alude en su nueva y polémica canción Session #53.

Ya le reprochó la colombiana a su ex en el tema con Bizarrap, por haberle dejado en herencia esa vecindad a la que vino a atosigar el pasado fin de semana con una fiesta. De haberse producido, o no, una reacción por la otra parte, la cantante ha decidido elevar la separación entre ambas fincas y una nueva pared más alta se está construyendo en estos momentos.

Shakira quiere así escenificar su separación añadida a su desprecio sobre todo lo que significa Piqué y su familia tras su ruptura. No se ha cortado en tomar medidas además de todo lo que vierte en la canción del momento que ademàs se ha convertido en la comidilla de todos estos días desde que se publicó en la madrugada del pasado jueves.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", viene a cantar con Bizarrap. El poco tiempo que le queda de residencia en España, tal vez hasta final de curso para sus hijos, Mialn y Sasha, antes de partir para Miami, la artista no quiere ver a su ex suegra ni por casualidad. Una pared bien alta las va a separar a partir de ahora.