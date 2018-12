Shakira se defiende pero su vida en Barcelona la delata

Shakira ha pasado al ataque tras denunciarla la Fiscalía de Barcelona por seis delitos contra la Hacienda pública. Aunque la cantante es poco dada a enviar comunicados a la prensa, esta vez sí lo ha hecho a fin de mostrar su convencimiento de que la Agencia Tributaria española pretende utilizarla como "chivo expiatorio" para "meter miedo al resto de los contribuyentes". Sin embargo, el argumento de su abogado defensor, que la artista colombiana tiene una prolija vida en el extranjero, fundamentalmente en Bahamas –donde declaró el dinero que no se encuentra–, ha caído en saco roto al investigarse sus gastos en la ciudad condal en peluquería, gimnasios, entrenadora personal a domicilio y ocio. Todo ello plantea la duda de si Shakira pasa más tiempo en Barcelona del que afirma.Entre 2012 y 2014, la cantante tenía fijada su residencia en Bahamas, cuando la investigación llevada a cabo por el Fisco evidencia que realizó numerosos pagos en Barcelona. Por su parte, ella se muestra indignada ante la actuación del ministerio público y considera que el fin es el de minar su reputación, algo fundamental en la vida de una artista. Pero las cuentas no salen, y este hecho cada vez está más claro.Durante el periodo por el que se la acusa, los años 2012, 2013 y 2014, Shakira era jurado en The Voice, la edición estadounidense de La Voz, por lo que pasaba largas temporadas en Estados Unidos. Por eso, considera la defensa que la acusación no tiene fundamento. Todas sus cuentas han sido auditadas por Ernst&Young y por Price Water Haouse Coopers, dos de las llamadas Big Four (las cuatro grandes), las auditorías y consultorías internacionales más importantes del mundo.