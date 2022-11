Shakira divide las redes sociales por el vídeo con su padre en el hospital

En el año 2022 la vida de Shakira está siendo de todo menos tranquila, desde la ruptura con Piqué (con los rumores que se suman a este tipo de situaciones en público), pasando por los problemitas de impuestos que ha tenido con Hacienda y que han hecho sonar las sirenas demasiado cerca, hasta el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, quien lleva unas semanas hospitalizado en Barcelona.

Entre todos estos terremotos personales (y unas cuantas canciones que la colombiana ha ido sacando este año) esta vez se ha convertido en tema de conversación por un vídeo, que, como todo lo que hace la cantante, ha dado que hablar y ha acumulado críticos y simpatizantes.

El vídeo de un padre y una hija

Las imágenes de la discordia fueron publicadas por Shakira en su cuenta de Instagram el pasado 1 de noviembre, una publicación que cuenta con más de tres millones de me gusta. En el vídeo se ve a la cantante en el hospital, ayudando a su padre, de 91 años, con unos ejercicios de rehabilitación.

Se puede ver a Shakira sujetado las piernas de su padre, para subirlas y flexionarlas, al tiempo que anima al hombre para que repita el ejercicio sin asistencia. Cuando lo consigue, la cantante, emocionada, besa las plantas de los pies de su progenitor.

Por cosas como esta es que considero que Shakira es inigualable. No permitas que nadie cambie tu forma de ser. 🥺pic.twitter.com/ZQ94Hh9zRt — Slaykira (@WorldShakifans) November 2, 2022

Muchos de sus fans se han hecho eco de este gesto y han alabado lo bien que Shakira trata a su padre. "Por cosas como esta es que considero que Shakira es inigualable", comentaba una de las cuentas fans que han compartido el vídeo por Twitter.

Otros, sin embargo, no veían tan claras las buenas intenciones, acusando a Shakira de aprovecharse de la vulnerabilidad de su padre para lavar su imagen. "Si fuera tan buena persona simplemente no mostraría lo 'buena' que es con su papá", sentenciaba un usuario.

Si fuera tan buena persona simplemente no mostraría lo "buena" que es con su papá — Grrrrr (@conejoalgodon) November 3, 2022

Continuas alusiones a Piqué

Y, por supuesto, las menciones al ahora ex de la cantante no han faltado tampoco. Algunos usuarios se preguntaban cómo pudo el futbolista dejar la relación cuando el padre de Shakira se encontraba en un momento delicado de salud. Aunque, en defensa del catalán, Piqué sí que ha ido a visitar al que ha sido su suegro al hospital, como confirmó la madre de Shakira.

Por, otra parte, parece que la expareja no va a poder librarse en poco tiempo de verse mencionados conjuntamente en redes sociales. Ya se vio con el anunció en el Piqué confirmaba su próxima retirada como futbolista profesional, ante lo que muchos usuarios bromearon que lo ha hecho justo ahora para no tener que llevar el logo de su ex en la camiseta del Barça por culpa del patrocinio que Spotify tiene con el equipo.