Sharon Tate, la estrella que empezó a brillar demasiado pronto

Un 24 de enero de 1943 Sharon Tate llega al mundo en la ciudad estadounidense de Dallas, siendo la hija de un militar del servicio de inteligencia norteaméricano.

Su carrera como modelo comenzó cuando tan solo tenía 6 meses de vida al ganar su primer premio de belleza en el miss niña pequeña de la ciudad que la vio nacer. Por el trabajo de su padre, su infancia se resumió en un sinfín de traslados hacia diversas localidades, terminando su etapa de adolescente en la bella Italia y obteniendo sin descanso varios títulos de belleza. Estos galardones le fueron de ayuda para poder conseguir papeles como figurante en muchas películas con la firma del país europeo. Sin pensarlo, desde muy pequeña, Sharon ya había comenzado a forjar su carrera dual como modelo y actriz que acabaría marcando su vida.

Aunque su ambición era la de estudiar psicología, finalmente Tate encaminó progresivamente su carrera como actriz. Con la llegada de los años 60 volvió a su país natal, y en 1962 obtuvo un papel en la famosa serie de humor 'Los nuevos ricos'.

Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando conoció al aclamado director de cine J.Lee Thompson quien la invitaría a participar en su película 'El ojo del diablo' encaminando su carrera profesional hacia el estrellato y comenzando a proporcionarle un nombre dentro de la industria cinematográfica.

En este rodaje conoció al estilista Jay Sebring con quién iniciaría una relación amorosa. Tiempo después, la actriz viajaría a Londres, lugar en el conoce al director Roman Polanski quien se convertiría en su futuro esposo.

Durante su estancia en el Reino Unido, Sharon terminó su relación con Sebring, quién lo aceptó con entereza y acabó desembocando en una bonita relación de amistad. Tiempo después de la separación, la pareja Polanski-Tate daba comienzo en un ambiente de amor romántico en su más alto estadio.

Fue ese año, 1967, el que se convertiría en la fecha culmen de su trayectoria como actriz, ya que intervino en cuatro producciones que la convirtieron en una de las actrices más atractivas de la época.

'El Valle de las muñecas' de Mark Robson, la comedia 'No hagan olas' de Alexander McKendrick, el ya mencionado largometraje de terror 'El ojo del diablo' o 'El baile de los vampiros' de Roman Polanski fueron sus interpretaciones de aquel año dorado que presagiaba ofrecerle una carrera más que prometedora.

Tate y Polanski experimentaron un breve noviazgo contrayendo matrimonio tan solo un año después, en 1968. Una ceremonia improvisada que se desarrollaría en la ciudad de Londres y a partir de la cual serían identificados como la pareja de la década.

Ese mismo año, la estadounidense participó en el filme de acción 'La Mansión de los siete placeres' dirigida por Phil Karlson.

Después de este rodaje, ya embarazada, se retiró de los focos para poder dedicarse enteramente al nacimiento de su hijo.

La última noche de verano y el origen de la leyenda

La noche del 9 de agosto de 1969 Sharon Tate se encontraba en su casa de Cielo Drive dentro del lujoso barrio de Bel Air en Beverly Hills tras una animada cena junto a su mejor amigo Jay Sebring.

La actriz, quien ya estaba embarazada de ocho meses y medio, disfrutaba de la compañía de sus amigos mientras su marido, Roman Polanski, residía en Londres ultimando los detalles de su nueva película.

Mientras tanto, un frustrado y desubicado Charles Manson mandaba a cuatro miembros de su secta a la dirección exacta de la actriz para matar a todos los que se encontraran por delante de la gran mansión.

A las 10:30 de la noche, la masacre comenzaba con la entrada triunfal de Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel al grito de: “Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio”.

La actriz fallecía aquella noche en su residencia a causa de un apuñalamiento a los 26 años de edad perpetuando entonces el origen de su propia leyenda.

Durante el año 2019, Quentin Tarantino estrenó la película 'Once Upon a Time in Hollywood'. Un largometraje protagonizado por Leonardo Di Caprio y Brad Pitt donde puede verse plasmado el horrendo crimen que la secta de Manson ocasionó tanto a Tate como a sus amigos.

La película está disponible en la plataforma Netflix y tiene una duración de dos horas y cuarenta minutos.