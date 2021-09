Snapchat: la red social de éxito fugaz

Todo empezó hace ya 10 años. El joven Frank Reginald Brown adoraba disfrutar de sus noches de juventud. Lo hacía en Standford, un lugar donde estudiaba inglés a la vez que compartía su tiempo de ocio con sus compañeros de fraternidad de Kappa Sigma.

En el mes de abril de 2011, durante uno de esos ratos libres y bajo los efectos de alguna que otra droga evocó una confesión: “Me gustaría poder enviar fotos que luego desaparezcan”. La pura verdad es que ese pensamiento se incrementaba en su mente con el objetivo principal de mandarle fotos íntimas a chicas y que las mismas le respondieran de igual manera sin que quedara ningún rastro del crimen a posteriori.

Esta idea le explotó a Brown en el cerebro y no tardó ni medio segundo en invadir las habitaciones de sus colegas Spiegel y Murphy para contársela. Ambos calificaron el propósito como millonario y se pusieron manos a la obra. Spiegel que estudiaba Diseño de Producto le daría forma física al proyecto, Bobby Murphy se encargaría de escribir el código para la plataforma y mientras tanto el propio Brown trabajaría en el sector del marketing. Aunque el primer intento de este equipo fue crear un sistema para ordenadores, rápidamente se dieron cuenta de que funcionaría mejor solo para smartphone. 'Picaboo' fue su nombre de nacimiento, acrónimo de picture y el juego de niños peek-a-boo, aportando el famoso logo del fantasma desde el principio.

Distintas peleas y discusiones entre los tres amigos desembocaron en juicios millonarios hasta que Brown salió de la ecuación en el año 2013, quedando Spiegel y Murphy al frente del barco. Antes de eso, Picaboo ya pasó a denominarse Snapchat naciendo oficialmente el 1 de septiembre de 2011 e imaginándose como un éxito multimillonario.

La popularidad de la App subió como la espuma entre los más jóvenes. Para pasarse notas, compartir contenidos y para fines un poco más picantes entre los adolescentes más adultos. En 2012 ya había alcanzado los 100.000 usuarios activos diarios así como los primeros interesados en inversiones financieras.

Marck Zuckerberg empezó su campaña de ofertas con 60 millones de dólares e incluso amenazando a sus creadores con lanzar otra app, 'Poke', que les haría la competencia con las mismas funcionalidades. El dúo de genios rechazaron su oferta y además la red social de Zuckerberg no pudo superar al fantasma amarillo. Mientras tanto, Snapchat seguía creciendo. En 2013 consiguió su primera ronda de financiación, en 2015 llegó a 100 millones de usuarios activos diarios teniendo Spiegel la corta edad de 25 años.

En 2016, Google intentó volver a comprar la App, en esta ocasión por 30 millones de dólares ¿Cuál fue de nuevo la respuesta? Exacto, negativa. Aquí comenzó el principio del fin.

Snapchat crecía cada vez menos debido a su principal competidor: Instagram. La instalación de los stories en la App copiando una de las características fundamentales de la instantánea red social, fue el inicio de su lenta muerte. Le bastaron solo ocho meses a la app fotográfica para sobrepasar el número de seguidores logrando llegar a los 200 millones diarios.

Aunque muchos piensen que la aplicación móvil está completamente olvidada, lo cierto es que sigue causando furor en muchos países del mundo. Estados Unidos se proclama como el lugar con más usuarios activos del mundo, muchos de sus famosos e influencers lo utilizan a diario e incluso la prefieren antes que Instagram.

El segundo puesto está liderado por la India, algo muy curioso teniendo en cuenta que uno de sus creadores asociaba la red social a gente con un gran nivel económico. Y por último, la tercera posición se encuentra en Francia donde la App está ligada a 'Hoop', una especie de Tinder francés que deriva conversaciones entre ambas redes.

With the help of @MannyMua733, Keely had the courage to come out to her best friend. Watch her story on #ComingOut. https://t.co/G4sQAcHUq5 pic.twitter.com/eSGA1scPOk