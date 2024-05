Storytime de cómo La Pelo participó en el último videoclip de Omar Montes y Lola Índigo: "las reinas del mercadillo no podían faltar"

Omar Montes tiene nuevo tema, El Pantalón. No ha estado solo ya que en esta ocasión le acompañan tanto Lola Índigo como Las Chuches. De estas últimas es el tema que ahora versiona Omar Montes, y que se publicó en 2004 para su álbum 'Como Ronea'.

El Pantalón se estrena como firme candidata para ser una de las canciones del verano y para ello cuenta también con un videoclip grabado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, donde montaron un mercadillo ficticio para la ocasión y en el que se puede ver algún que otro rostro conocido, como el de La Pelo, que ha compartido su experiencia en el rodaje a través de las redes sociales.

La Pelo en el mercadillo con Omar Montes, Lola Índigo y Las Chuches

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 》• La Pelo •《 (@lapelo.oficial)

Como no podía ser de otra manera, la propia creadora de contenido sevillana ha sido la encargada de compartir cómo ha llegado a participar en este vídeo musical, en el que aparece vendiéndole un collar a Omar Montes. Para ello ha publicado un vídeo, con su gracia habitual, en el que también deja entrever el behind the scenes del videoclip.

"Storytime de cuando terminé vendiendo un collar a Omar Montes en el mercadillo", comienza el vídeo la sevillana. En él comenta que fue su amigo Mowli (Mowlihawk, el director del vídeo musical) quien la llamó para participar en "un videoclip potente". La Pelo explica también que montaron el mercadillo, en el, que aunque ficticio, no podían faltar las "reinas del mercadillo". Contó también que estuvo como vendedora, en uno de los puestos desde donde vendió el artículo a Omar Montes en el vídeo y mostró parte del atrezzo del vídeo, como el collar. "Esto es lujo, nena", dice.

"¿Tú sabes lo que es esto para mí?" termina preguntando a sus seguidores, ya que se trata de una de sus canciones favoritas.