Susan Sarandon revela públicamente su bisexualidad

Susan Abigail Tomalin, más conocida como Susan Saradon, nació el 4 de octubre de 1946, es una actriz que se dio a conocer en los años 70 después protagonizar algunas películas como "Joe, Ciudadano Americano", "El Carnaval de Las Águilas" o "La Pequeña". En el año 1995 consiguió el Óscar a la mejor actriz tras su interpretación en la película "Pena de Muerte", dirigida por Tim Robbins.

Pero en este último día, la conocida actriz ha sido protagonista en los medios por anunciar públicamente su bisexualidad en el programa Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.

Y, aunque en otras ocasiones había dejado entrever su sexualidad, es la primera vez que habla abiertamente de este tema. En 2017, en la publicación de LGTBI Pride Source aseguró que su sexualidad era 'abierta' y en el año 2021 que no tenía en cuanta el género a la hora de elegir una pareja.

Mientras Fallon entrevistaba a Susan, el presentador mencionó que en una visita anterior, la actriz había acudido con sus perros. Tras este comentario Susan comentó que por desgracia sus mascotas habían fallecido hace un año.

El entrevistador estadounidense le sugirió la posibilidad de tener como mascotas a gatos en vez de perros, a lo que Susan respondió :"Y yo soy bi, así que..." dejando claro que a la hora de tener relaciones no se fija en el género de la otra persona. La conversación siguió con un "¿Quieres decir que te gustan los perros y los gatos?" de Fallon y Saradon le respondió con un: "Soy muy fluida cuando se trata de animales".

