¿Quién es Susana Saborido? La mujer que lleva 20 años junto a Joaquín Sánchez

Todos conocemos a Joaquín Sánchez, el eterno futbolista del Real Betis Balompié que está triunfando en Antena 3 con su programa de entrevistas El novato. No es tan conocida por el gran público su mujer, Susana Saborido, que colabora en el programa de Bertín Osborne y que es el principal apoyo del futbolista desde hace 20 años. Susana y Joaquín se casaron en el Puerto de Santa María, localidad natal del jugador bético, en el año 2005, tras tres años de noviazgo.

¿Cómo es Susana Saborido? La esposa y madre de las hijas de Joaquín Sánchez nació en Sevilla hace 38 años. La pareja reside en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe junto a sus dos hijas, Daniela de 15 años y Salma de 12. Es habitual ver a la familia publicar vídeos en Tik Tok, mientras que en Instagram Susana cuenta con 147.000 seguidores, cifra aún lejana a los 4 millones que siguen las evoluciones de su marido, Joaquín Sánchez.

Susana Saborido ha dado un paso adelante en el último año colaborando en el programa El show de Bertín, que se emite cada viernes en Canal Sur TV. En el espacio hemos conocido más detalles de la pareja, cómo se conocieron y cómo es su vida diaria. Susana conoció al futbolista hace 20 años a través de un amigo que tienen en común. Al principio no se fiaba de Joaquín, la mala fama que suelen arrastrar los futbolistas, hasta que se dio cuenta del gran corazón que tiene el deportista, así lo confesaba en el programa de Bertín Osborne.

La mujer de Joaquín comparte muchas de sus aficiones con su marido. Es amante de la música, en especial del flamenco, y del mundo del toro. Resulta habitual verlos en alguna que otra plaza de toros durante el año taurino. Entre sus hobbies también figura el deporte, como no podía ser de otra manera, el yoga y pasar el tiempo junto a sus hijas y su marido. Una familia feliz tal y como demuestran de manera regular a través de las redes sociales. Precisamente en las redes sociales ejerce de influencer y nos enseña sus mejores looks, en los que no faltan los complementos de firmas exclusivas como Fendi, Louis Vuitton o Chanel.

Con el paso de los años Susana Saborido se ha convertido en uno de los pilares más importantes del futbolista. Nunca ha faltado a los eventos más destacados de Joaquín Sánchez, ya sea un partido de fútbol o cuando le nombraron Hijo Predilecto de Andalucía en el año 2020.