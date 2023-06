Tamara Falcó está dejando demasiadas cosas para última hora en su boda, y lo sabe

"La próxima vez que te vea será en el altar", recordaba este jueves Pablo Motos a Tamara Falcó.

"No, será en la preboda, ops", respondió la marquesa cayendo en ese instante que su jefe en El Hormiguero se había quejado siempre de las bodas que duran varios días. Le daba apuro invitar a esa preboda de Pablo Motos que además también ha prometido ponerse corbata, algo que le tiene tirria, en la celebración de su amiga.

Tamara aparecía este jueves en el programa en la que será su última aparición en público antes de las fotos exclusivas que le tomarán en su enlace en la finca El Rincón, propiedad que tiene en venta dado su alto coste de mantenimiento.

La hija de Isabel Preysler se encuentra en Nueva York en un viaje exprés para los últimos detalles y recoger sus vestidos nupciales en la sede de Carolina Herrera. Los al menos tres que lucirá en esta celebración: en la fiesta del viernes, en la ceremonia religiosa y en la fiesta nupcial con sus invitados. El sonoro escándalo de los vestidos se produjo cuando la firma inicialmente acordada, Sophie et Voilà, rompió el compromiso al justificar que habían sido presionados a hacer un modelo que era una copia de otro. Falcó a su vez respondió que lo ofrecido por las diseñadoras no le gustaba y había una cláusula por la que no iba a vestir algo que rechazara. Todo esto se producía a menos de dos meses del 8 de julio, la fecha de la ceremonia.

En la tertulia de El Hormiguero le han observado que está dejando cosas para última hora que ya debería tener cerradas como la distribución de los invitados en el banquete.

Tamara justifica al respecto que entre tantos invitados siempre hay bajas por lo que distribuir las mesas es un asunto de última hora, teniendo en cuenta el inconveniente de no hacer coincidir en las mesas a familiares o amigos que tienen buena relación entre ellos.

Ya comentó en su momento Falcó en este programa que no iba a invitar a famosos con los que no tiene una relación estrecha, para no ponerles en ese compromiso, ni tampoco a personas con las que ahora tenía una relación más bien fría aunque hubiesen sido muy amigos (ahí se podría dar por aludido Boris Izaguirre). Tamara lo justificaba con lógica: no quería cruzarse avanzada la noche con personas a las que no les gustaría ver con varias copas encima.