Tamara Falcó ha desvelado uno de sus secretos mejor guardados. La hija de Isabel Preysler ha presentado oficialmente a su pareja a través de una publicación en Instagram, en la que se ve a la pareja posando muy sonrientes bajo el texto "feliz". El joven, de identidad desconocida, llegó a la vida de Tamara gracias a una cita a ciegas. "El encuentro fue a través de una amiga que me dijo: 'Te voy a presentar a alguien que te va a interesar'. Y así fue. Él no es conocido ni sale en prensa", reveló recientemente. La noticia de su noviazgo surgía hace semanas y ella misma afirmaba que su madre no le conocía pues sale con él sólo desde hace unas semanas.