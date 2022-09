Tamara Falcó, a punto de reaparecer, aunque se encuentra K.O.

No es la típica riña de novios veinteañeros que por un equívoco, por un malentendido, puede llevar a una pelea de esas que parecen llevar al límite a la pareja. La infidelidad de Íñigo Onieva en el vídeo de un festival en Nevada no da pie a dudas y a esas imágenes se le suman otras con las que el fugaz prometido de Tamara Falcó parecía no estar por la labor de sustentar su vínculo con la hija de Isabel Preysler. De hecho la madre de ella es quien más claro lo ha tenido desde el principio. En su consuelo le recuerda que ella, Tamara, es la marquesa de Griñón, y se debe también al recuerdo de su padre.

Si la infidelidad se convierte en motivo de escándalo mediático, con imágenes explícitas, lo mejor es romper del todo y trazar una línea. Tamara se debe a sus compromisos publicitarios, a su imagen, además de a sus negocios. Lo sucedido con Íñigo, tras el gozoso anuncio de su compromiso el pasado jueves, no tiene vuelta atrás.

Tamara va a cumplir en este martes con uno de esos típicos compromisos promocionales y estará en el acto de una firma de interiorismo. Ha prometido que estará y aunque se encuentre en el momento más bajo de su vida, va a salir adelante para presentarse ante los fotógrafos, aunque desea estar protegida para que no haya preguntas.

Sigue la vida para Tamara, pero ya con Íñigo lejos. La familia del empresario también es consciente del punto a que ha llegado la situación aunque mantiene un resquicio de esperanza de poder reconducirlo todo. En estos momentos es más que improbable.