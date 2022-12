Tamara Gorro y Ezequiel Garay se divorcian tras haber pausado y retomado su relación

Tamara Gorro y Ezequiel Garay han decidido poner punto y final a un matrimonio de 13 años. Ha sido ella la que ha querido dar la noticia a través de sus redes sociales publicando un storie en Instagram en el que aseguraba que prefería contarlo ella misma antes de que sus seguidores se pudieran enterar por los medios de comunicación. Ha explicado que "Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado".

Gorro ha querido añadir unas breves palabras para ampliar esta información pero tampoco ha desvelado cuáles han sido los motivos de la ruptura definitiva con el padre de sus hijos. "Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos". Así afirma que mantendrá una relación cordial con el ex futbolista.

Tamara Gorro siempre ha compartido con sus seguidores cada etapa de su vida, lo mejor y lo peor, pero en esta ocasión alude a su delicado estado de salud mental, debido a la depresión que sufre para evitar hablar del tema ya que le resulta muy doloroso. El breve comunicado acaba "os pido ayuda, solamente comprensión y respeto".

Un matrimonio con idas y venidas

Fue en 2010 cuando la pareja comienza su relación y desde entonces han viajado y mostrado a través de las redes sociales como era la vida que llevaban y todos los pasos que daban en su relación, desde la boda, los aniversarios, la llegado de sus dos hijos y hace unos cuantos meses atrás anunciaron su separación.

Esta separación que se anunció la Navidad pasada pilló por sorpresa a sus seguidores y a todos lo medios de comunicación ya que la pareja se había mostrado igual de unida en todo momento. En ese momento comenzaron a hacer vida separadas aunque se mantenían unidos para hacer planes familiares donde los niños eran los protagonistas.

La separación terminó siendo temporal y se reconciliaron el pasado junio y así lo comunicaron al mundo, con un post de una fotografía juntos donde afirmaban que juntos estaban mejor. Tras meses de intentar que la relación funcionaran han decidido que lo mejor es terminarla ahora, firmando el divorcio. Un año más tarde de la primera separación.

Por el momento el ex futbolista se ha mantenido al margen y no ha querido pronunciarse al respecto. Tamara Gorro sí que reapareció en la cena de Navidad de Antena 3 y no dudó en posar para los medios allí presentes, pero no quiso hacer declaraciones respecto al comunicado de divorcio que había emitido horas antes en su cuenta de Instagram.