Para bien o para mal, Antonio Tejado ha sido uno de los protagonistas de la primera edición de GH Dúo en Telecinco. Tras su polémico paso por la casa, el concursante reapareció en Sábado Deluxe para enfrentarse a las críticas que ha recibido y anunció que emprenderá medidas legales por algunas de las acusaciones que se han escuchado contra él en los platós de televisión. "La chica que defendía a Candela me tachó a mí de maltratador. Se están insinuando episodios de maltrato. Los maltratos hay que denunciarlos, no jugar con ellos en un Deluxe para ganar dinero", señaló el sobrino de María del Monte, antes de añadir: "Ya que a mí no me han demandado, el que va a hacerlo soy yo. No es una amenaza, es una defensa hacia mis derechos y hacia mi persona. Tengo tres demandas preparadas, una ya puesta".

"Se está insinuando que soy un maltratador, eso hay que denunciarlo y no jugar con ello en un 'Deluxe'"

Tras su estancia en Guadalix, Tejado, quien saltó a la fama tras su relación con Chayo Mohedano, con la que tiene un hijo, ha visto su imagen seriamente dañada. De hecho, tuvo actitudes que han sido calificadas como machistas por parte de los espectadores y de varios colaboradores, algo que él niega tajantemente. "Se han sacado las cosas de madre, se ha utilizado el argumento fácil. El encierro me ha afectado, me he vuelto más pesado de lo normal. Me he equivocado en las formas, pero no lo veo machista", aseguró en su entrevista con María Patiño. "El machismo es la superioridad del hombre frente a la mujer, y yo nunca me he creído superior a una mujer en mi vida. A lo mejor he molestado a alguna, pero no me siento machista. Ahora están de moda determinadas palabras y yo ahí no entro", señaló el andaluz, lo que provocó una corrección de la presentadora: "El feminismo no es una moda. Es algo por lo que luchamos muchas mujeres y espero que cada vez más hombres".

Respecto a su relación con Ylenia, también presente en los estudios de Telecinco, Tejado mantuvo que no hay nada más allá de una amistad. Sin embargo, reconoció que sí podría llegar a enamorarse de la de Benidorm. "¿Por qué no? Me enamoraría antes de una persona a la que aprecio que de otra a la que no. Me hace reír mucho", confesó.