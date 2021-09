La vida antes de Tokio

¿Quién no conoce a estas alturas a Úrsula Corberó? Si no es por su papel de Ruth en la exitosa serie de ‘Física o Química’ (Antena 3), seguro que te suena la indomable Tokio en ‘La casa de papel’. Una actriz que está dando que hablar estos días después del estreno en Netflix de la quinta temporada de la aclamada serie, la cual se dividirá en dos partes. La segunda podremos verla en unos meses.

Lo cierto es que el papel de la actriz en esta producción de éxito no ha hecho más que hacerla subir como la espuma y darle un merecido prestigio que la ha embarcado en proyectos de carácter internacional. Por ejemplo, hace unos días en el estreno en España del largometraje hollywoodiense ‘Snake Eyes: El Origen’, el spin off de la franquicia G.I Joe. En esta entrega, la catalana interpretará a la Baronesa, una integrante del clan Arashikage, compartiendo escenas con Henry Golding, quien da vida a Snake Eyes.

Sin duda está en uno de los momentos más álgidos de su carrera gracias el reciente estreno de su película y de la serie de Netflix. Pero, ¿Quién era Úrsula antes de convertirse en este fenómeno social? ¿De dónde viene? ¿Qué se ha encontrado por el camino? No todo ha sido un camino de rosas para la reconocida intérprete.

Desde luego, nuestra protagonista siempre llevaba lo de la interpretación en la sangre. A los 6 años ya hizo su primera publicidad y con tan solo 13 ya dejó claro que quería ser actriz. Su madre y ella, a golpe de autostop se trasladaban desde su casa de Llinars de Vallés hasta Barcelona para acudir a todos los cástings que se convocaran. Al final su esfuerzo obtuvo resultados.

Con 13 años debutó en la serie de TV3 ‘Mirall trencat’ en el año 2002, e hizo de adolescente bulímica en ‘Ventdelplá’ entre 2005 y 2006. Más tarde viajó hasta Madrid y se instaló con una tía suya con el único objetivo de ser elegida para la grabación de ‘Sin tetas no hay paraíso’ pero no sonó la flauta. En su lugar, en 2008 se convirtió en Ruth, la rubia peligrosa de ‘FoQ’, un papel que no le vino nada mal para desarrollar su trayectoria profesional. Un éxito de 7 temporadas que quedará marcado como serie de oro para los millennials españoles. Tras su participación en esta serie llegó a ganar hasta 3 premios de interpretación y se convirtió en la chica Almodóvar de todas las producciones nacionales. Úrsula estaba de moda.

En cuánto a su forma de vestir fue evolucionando con el paso de los años. Cuando comenzó a aparecer en televisión, la catalana apostaba por mini vestidos estilo lady, luego dejó relucir su vena rockera y acabó convirtiéndose en una it girl siendo el mayor referente en tendencias y mostrándose cada vez más sofisticada.

En 2017 llegó 'La casa de papel', la serie que le volvió a cambiar la vida. Con un papel a lo ‘Kil Bill’ e inspirado en Natalie Portman en ‘El Profesional’, su imagen de chica dura, valiente y un poco kamikaze le ha dado una visibilidad abismal. De hecho, este éxito mundial no solo se le ha traducido en el marco puramente profesional, sino que también se ha convertido en una auténtica influencer. Ahora mismo posee la friolera 22,6 millones de seguidores en Instagram convirtiéndose en un auténtico modelo social entre los más jóvenes. Ni que decir tiene, que esta proyección en redes la ha llevado a sumarse ampliamente al universo de la publicidad donde ya ha realizado varias campañas.

Muy cercana a su familia, de quién presume con regularidad en sus redes sociales, mostrando a su hermana mayor Mónica con orgullo y agradeciéndole a su madre todo el apoyo recibido durante estos años. Es amante del yoga y fiel creyente de la ley de atracción; ¿Qué es eso? Se trata de un concepto en el cuál tú deseas algo con mucha intensidad, eso produce unas vibraciones armoniosas y, plas, lo deseado sucede. Una filosofía maravillosa, ¿no?

Por último, nuestra chica de moda quiso embarcarse en el plano empresarial en el año 2012. Decidió iniciar un proyecto en el centro de Madrid con la apertura de su propia tienda de Ropa. Ursulolita no fue todo lo bien que a ella le gustaría y finalmente en 2016 se vio en la obligación de bajar la persiana del local.

El corazón de Úrsula

Si ahora nos adentramos en el marco amoroso, parece ser que la vida romántica de Úrsula ha estado llena de idas y venidas.

Salió durante tres años con el actor Israel Rodríguez, tuvo un visto y no visto con el tenista Feliciano López y entre 2013 y 2015 una relación tórrida y muy tóxica se apoderó de su vida con el modelo Andrés Velencoso. El ‘ex’ de Kylie Minogue (de quien dice que compartió un tiempo novio con Corberó) le fue infiel según cuentan y Úrsula lo pilló de lleno dejándole el corazón completamente roto.

Pero como todo el mundo dice, después de la tormenta siempre llega la calma, y eso es lo que le sucedió a ella en el año 2016 cuando comenzó una bonita relación con Chino Darín, el hijo del conocido actor Ricardo Marín, y la cuál mantiene hasta la actualidad. Se conocieron durante el rodaje de la serie ‘La embajada’ y acabaron viviendo juntos en un lujoso apartamento en el barrio madrileño del Conde Duque. “La adoramos, tiene un sentido del humor envidiable” sentencia su suegro Ricardo quien la tiene en muy alta estima.