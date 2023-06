Tomasito: "Mi consejo para disfrutar de la vida es comerse un plato de patatas con carne"

El artista jerezano será uno de los grandes atractivos para disfrutar de los mejores atardeceres musicales de la mano de Larios 12 en el balneario de los Baños del Carmen de Málaga.

-Atardeceres Larios ha logrado completar un cartel de artistas casi inmejorable. ¿Qué supone para Tomasito ser parte de este proyecto musical y de vida? -Los atardeceres siempre son buenos y para la música son especiales. Es una gran idea por parte de Larios y allí estaremos encantados de la vida.

-¿Cómo afronta la experiencia de acercar su música a Málaga gracias a Atardeceres Larios? ¿Con qué nos va a sorprender el 1 de julio? -Con muchas ganas e ilusión. Vamos a cantar unas rumbas, bulerías y a bailar todos. Os vamos a sorprender con unos tanguillos, haremos una versión muy especial de ACDC Back in Black por tangos y sobre todo mucho show y alegría.

-Usted es un innovador del flamenco y no ha dudado nunca en fusionarlo con otros estilos musicales. ¿Qué nos puedes contar de ello? -Yo hago lo que me gusta siempre con respeto y mirando por el flamenco. Desde pequeño ya me dedicaba a fusionar diferentes estilos musicales. Me gusta el rock, el reggae, el pop y el funki, pero sobre todo el flamenco que es lo que he mamado desde chico.

-¿Cómo recuerda sus orígenes musicales en Jerez de la Frontera? -De niño empecé a cantar en las bodas, los bautizos y en cualquier tipo de celebración. Y luego con el Morao, un guitarrista muy conocido de Jerez con el que cantaba en una peña de aquí de Jerez. En mi barrio, el barrio de Santiago de Jerez, se escucha flamenco por cualquier rincón.

-Y hablando de atardeceres, ¿cuál es el que recuerda con mayor cariño? -El de la playa de Bolonia es el mejor atardecer que he vivido. La costa de Cádiz es magnífica para disfrutar de buenos atardeceres.

-Desde esta experiencia hablan mucho del arte de vivir bien, ¿qué significa para usted vivir bien? ¿Algún consejo para disfrutar bien de la vida? -Vivir bien es cuidarse, comer bien, hacer deporte… que yo lo hago bailando. Mi consejo para disfrutar de la vida es comerse un plato de patatas con carne. Me gusta mucho el cuchareo o sino un plato de patatas con chocos en amarillo como le gusta a mi amigo Kiko Veneno.