Por qué ha borrado Toñi Moreno todas las fotos de su hija de Instagram

Los menores no deberían salir en las redes sociales. El debate sobre si los niños deben aparecer en fotografías o vídeos de Facebook, Instagram o Tik Tok surge cada cierto tiempo porque, aunque el pensamiento general es que hay que protegerlos, siempre se cuela la foto de un encuentro familiar, la fiesta fin de curso, etc.

Ahora vuelve el tema al candelero después de la decisión de la presentadora de televisión gaditana Toñi Moreno. El pasado 21 de enero, Toñi Moreno dio a luz a su hija Lola y, desde entonces, ha ido compartiendo fotografías junto a ella en sus redes sociales, aunque siempre con la cara pixelada de la pequeña o sin mostrarla. Sin embargo, ya no volverá a suceder: la presentadora ha borrado las imágenes con su bebé, tal y como ha anunciado a través de Instagram.

La periodista ha compartido un comunicado en su última publicación y en las stories de su perfil para explicar a sus más de 709.000 seguidores la decisión que ha tomado y las razones para ello. Ante todo, ha pedido "respeto".

Derecho a protegerla

"Hoy he decidido borrar todas las fotos que había publicado con mi hija en este muro de Instagram", ha dicho Toñi Moreno, de 47 años, recordando que en ninguna de esas instantáneas se veía el rostro del bebé porque siempre os conté que había decidido protegerla. Eran fotos bonitas donde compartía con vosotros mis sentimientos como madre", pero ha confesado que "me he asustado al verla en la portada de una revista con un pixelado tan tenue que se la reconoce", por lo que "a partir de ahora os pediría compañeros que respetarais su imagen porque es una menor. Muchas gracias", ha sentenciado.

Medios obligados a pixelar

Los medios de comunicación están obligados a pixelar las caras de los menores para proteger su imagen desde el año 1982. Fue en 1996, con la Ley de Protección Jurídica del Menor, cuando el Ministerio Fiscal empezó a perseguir con celo la publicación de imágenes sin pixelar.

Sin embargo, aunque hay numerosos ejemplos de padres famosos que protegen escrupulosamente la imagen de sus hijos en la prensa, se relajan en las redes sociales donde encontramos fotos de los menores completas, sin la cara pixelada o tapada.

Así encontramos los casos de los hijos de Shakira y Piqué, Paula Echevarría y David Bustamante, Fonsi Nieto o María Zurita.

El 'despixelado'

Desde que los medios de comunicación tienen que pixelar las caras de los menores de edad, se ha producido un fenómeno paralelo: el despixelado. Cuando el menor cumple 18 años, a modo de puesta de largo, los padres e hijos, ya mayores de edad, autorizan a posar para la prensa u otro medio. de Andrea Janeiro, Alba Díaz, Alejandra Rubio, Tana Rivera y Chabelita Pantoja. La única que pidió no volver a salir nunca más fue la hija de Belén Esteban.