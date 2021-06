Toñi Moreno, en silla de ruedas tras un percance

La presentadora sanluqueña Toñi Moreno, que volverá a conducir Viva la vida en Telecinco en las ediciones veraniegas, ha sufrido una caída por las escaleras y tiene una semana de convalecencia antes de incorporarse de nuevo al plató.

Toñi Moreno colgaba en las redes esta foto el día de su cumpleaños con la mala pata y en silla de ruedas, pocas horas después de haber estado con su pequeña en Almonte ante la Virgen del Rocío. Lola fue bautizada en la aldea este pasado día 5.

“Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido. Y aquí me tenéis, con la pata tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí”, escribió.