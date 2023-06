Tsitsipas y Paula Badosa: nueva ración de “babeo” amoroso

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa, la pareja del momento en el mundo del deporte, sigue derrochando amor por los cuatro costados. Los tenistas han demostrado una complicidad brutal hasta que finalmente decidieron anunciar su relación sentimental, algo que era un secreto a voces. Tsitsipas en una entrevista concedida al diario Bild habló alto y claro sobre el amor que se procesan, llegando a afirmar que están hechos el uno para el otro y que son almas gemelas.

El número 5 del ranking ATP ha concedido una entrevista al diario As donde ha reconocido que Paula Badosa le ha ayudado a ser mejor tenista. “Es lo mejor que me ha podido pasar. Puede que no sea fácil al principio por el interés mediático y lo que conlleva, porque la gente habla. Pero trato de no prestar atención. Puede llevar tiempo ajustarse, aunque ahora es muy agradable acostumbrarme a algo así, porque nunca me había pasado. Ella es la persona adecuada”, ha expresado.

Paula Badosa, además de ser el amor de su vida, es una fuente de inspiración para el tenista griego. “La admiro mucho. Es mi jugadora favorita. Me parece una personalidad muy interesante. No solo por su apariencia, sino también por lo que tiene dentro. Cuando juega, me veo a mí mismo. Hay muchas cosas que la veo hacer en la cancha que yo también haría. Es muy raro que haya una jugadora en el otro lado del circuito de la que pueda hablar así. Me inspira. Espero inspirarla también. Me hace amar más el tenis. Me motiva para ser mejor”, ha destacado.

La joven tenista no atraviesa uno de sus mejores momentos debido a una inoportuna lesión de la que se recupera con vistas a su posible participación en Wimbledon. Su novio no ha aclarado cuando se producirá la vuelta a las canchas de Badosa. “Puede que no haya ganado muchos partidos en las últimas semanas, pero no es su culpa. Está tan decidida que no me sorprendería si juega”, ha concluido.