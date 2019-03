"Me recuerda mucho a mi madre, que era una mujer muy elegante con mucho estilo, como Victoria". A Jaime de Marichalar se le cae la baba hablando de su hija; en una entrevista reciente, asegura que es "muy lista", que jamás ha repetido curso, que está haciendo "el curso puente porque el sistema inglés es diferente al español y para que le convaliden tiene que hacerlo" pues su objetivo es ingresar el año que viene al mismo centro que su hermano, el prestigioso College of International Studies. De su gusto por las compras, por la ropa y por su aspecto, también habla el ex duque de Lugo. Victoria Federica ha dejado de ser (si es que alguna vez lo fue), la 'princesa grunge', apodo que se ganó por su estilo deportivo y descuidado. Al menos así lo demostró en su última y comentada aparición pública en Las Ventas junto a su madre, su hermano y su abuelo, el Rey Emérito Juan Carlos. Un simple, aunque impecable, mono de lunares de Mango le ha servido para alzarse con el título de it girl.

El look de Victoria Federica en la presentación de los carteles de San Isidro traspasó nuestras fronteras llamando la atención incluso de la prensa extranjera, que llevó a la hija pequeña de la infanta Elena a sus portadas. Ha sido el caso de la revista alemana Bunte, una de las más importantes del país, que recurrió a Victoria Federica para su portada digital, acompañándolo del titular: "Elena de España: ¡Qué look! ¡Qué mirada! Tu hija es increíble". En el artículo se destaca el protagonismo que adquirió la joven en la presentación taurina, eclipsando a su madre y a Don Juan Carlos, a pesar de que sus apariciones públicas son escasas. Les llama poderosamente la atención el sofisticado estilismo de la sobrina de los Reyes, quien hasta hace poco no destacaba por su estilo pero que ha heredado el gusto por la moda de su padre.

A sus 18 años recién cumplidos, supo combinar acertadamente el estampado de moda de esta primavera, los lunares, con una chaqueta blazer rosa palo y un cinturón de cuero marrón. Unos pendientes XXL y una coleta bubble, en forma de burbujas, completaron un atuendo con el que Victoria Federica de verdad se ha coronado.