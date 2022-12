Victoria Lamas, la nueva ilusión de Leonardo DiCaprio

A Leonardo DiCaprio la soltería no le dura más de dos días. Después de que su relación con Camila Morrone, al llegar esta a la edad negra de 25 años, ya que el actor parece que le tiene alergia a las parejas de más de 25 años, se le relacionó sentimentalmente durante un tiempo con la modelo Gigi Hadid, de 27 años. Pero por lo que sea, ya sea que ella no cumple la teoría de los 25, o que no había mucho feeling, esa relación se acabó.

Ahora, según publica el Daily Mail, el Lobo de Wall Street habría comenzado una nueva relación amorosa con una joven modelo y actriz de solo 23 años, llamada Victoria Lamas. Su apellido no es coincidencia ya que su padre es el conocido actor de Falcon Crest, Lorenzo Lamas, también conocido por ser el rey de las camas, al convertirse en la imagen de unos populares colchones en España.

Su hija ha seguido sus pasos participando ya en varias películas como A Virtuous Man, Talk Later o Two Niner. Pero más allá de su faceta como actriz, la propia Llamas se autodefine como una artista innovadora en su perfil de Instagram, donde se pueden ver algunas obras de la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Arlene Lamas (@victoriaalamas)

Los nuevos enamorados fueron pillados en una cita en un local de Hollywood, The Birds Street Club, en una actitud muy soñadora, riéndose y bromeando juntos. Aunque tomaron la habitual medida de salir cada uno por su lado del local, los medios estadounidenses los pillaron subiéndose juntos en el coche del actor.

Parece que el amor ha vuelto a la vida de Leonardo DiCaprio. Esta vez de la mano de una mujer que todavía no había nacido cuando el alcanzó la cima de la fama con Titanic.