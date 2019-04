La firma de lencería femenina Victoria’s Secret se ha visto envuelta en polémica tras la incorporación de la nueva modelo Barbara Palvin a sus filas. La marca ha acogido a Palvin definiéndola como modelo curvy, término utilizado para aquellas modelos que sobrepasan los cánones ideales de peso. Palvin, que mide 1.75 y pesa 55 kilos, asegura que "no estoy tan flacucha como cuando tenía 18, pero no me considero gorda", en una entrevista a la revista Sport Illustrated, publicación en la que suele posar para sus portadas.

La modelo, que tiene unas medidas de 87-58-89, supera por apenas dos centímetros las establecidas por Victoria’s Secret como el máximo que pueden alcanzar sus modelos: 86-61-86.

En una publicación en las redes del pasado 6 de enero, Palvin, de 25 años, anunciaba eufórica que vuelve a trabajar para la firma, tras la marcha de Adriana Lima y Alessandra Ambrosio. Las redes se incendiaron con la decisión de Victoria’s Secret de definir a la modelo húngara como "talla grande"."No sé por dónde empezar, pero lo intentaré: nunca pensé que sucedería y ha superado todas mis expectativas. ¡Estoy muy emocionada de anunciar que oficialmente soy un ángel de Victoria’s Secret! Gracias por creer en mí. Hubo momentos en los que dejé que mis propios pensamientos me frenaran y fue difícil alejarme de ellos, pero mi familia, mi equipo, Ed y todos en Victoria’s Secret siempre estuvieron allí para apoyarme y animarme. Me enorgullece representar a Hungría y a todos ustedes en este nuevo capítulo de mi vida. Muchas gracias a todos", escribió la modelo.

Las redes arden ante el intento de la firma de sumarse al 'body positive'.

Victoria’s Secret se ha situado en el ojo de la tormenta y ha recibido una oleada de críticas en las redes sociales en su intento totalmente fallido de sumarse al movimiento 'body positive'. "Si ella es modelo 'curvy' ¿entonces qué soy yo? ¿rotondy?", dice la humorista Omayra Cazorla, entre otros memes, en un vídeo colgado en su Instagram.La prestigiosa firma de lencería ha visto cómo en los dos últimos años dos de sus ángeles más emblemáticos colgaban sus alas: Alessandra Ambrosio en 2017, y Adriana Lima en 2018, y ha confiado en que Palvin represente sus ideales de belleza. Pero el intento de ampliar mercado les ha salido mal.