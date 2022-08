Violeta Mangriñán habla sobre ser madre primeriza

Violeta Mangriñán vive junto a su pareja Fabio Colloricchio un momento muy dulce tras el nacimiento de su primera hija Gala, arropada, además, por el cariño de sus más de 300.000 seguidores. Con ellos ha querido compartir la influencer su felicidad en redes sociales, pero también su miedo respecto a como le está sobrepasando el ser madre primeriza: “Tengo miedo y siento que lo hago todo mal. Si este es vuestro mood tres días después de dar a luz, si lloras por cualquier cosa, si sientes que lo haces todo mal, si sientes miedo, si lloras de felicidad a la vez… no estás loca, es normal y te abrazo desde aquí”.

La joven ha querido dar este testimonio en sus redes sociales para hacer partícipe a sus seguidores, tal y como ha ido haciendo durante todo su embarazo, pero también para ayudar a otras mujeres que se encuentren en el mismo momento que ella. La valenciana también ha hablado sobre los problemas de sueño que arrastra desde el nacimiento de la pequeña, ya que las horas de descanso son inexistentes desde entonces. Sin embargo, Violeta también reconoce que, a pesar de estos miedos y la incertidumbre, cuando ve a su hija ve cuanto merece la pena: “Se me pasa todo, me podría tirar el día mirándola y con ella en el pecho, no es amor, es otro nivel, algo mucho más grande, inexplicable”.