Zzoilo: “Creo que he escuchado más la voz de Dani Martín que la de mi madre”

Tras componer una de las canciones del verano 2021, Mon Amour, que contó con la colaboración estelar de Aitana, su carrera musical no ha parado de crecer. Su espejo siempre ha sido Dani Martín, de El canto del loco. Zzoilo es una de las revelaciones del panorama musical español en los últimos años.

-¿Cómo afronta su actuación en Starlite Occident 2023? -Estamos preparando uno de los mejores shows que he hecho nunca, junto con toda mi banda. Este año puedo llevar a todos mis músicos allí, el verano pasado solo fui con mi guitarrista. Hay nervios porque Starlite es un escenario muy exigente, pero también muy divertido.

-¿Es la primera vez que actúa en Starlite o ya ha estado otros años formando parte del cartel? -Ya estuve el año pasado en dos fechas en Marbella. Fue como un sueño hecho realidad. Antes de dedicarme a la música yo era cocinero y no tenía nunca tiempo para disfrutar de Starlite. La primera vez que he ido a Starlite haya sido cantando, algo inesperado para mí y estoy muy orgulloso por ello.

-¿Cómo fueron sus comienzos en la música? -Yo empecé a hacer música a los 6 años con el violín y luego con 12 años ya con la guitarra. Conocí a Víctor, mi productor, no queríamos nada serio y poco a poco nos ha ido bien y aquí estamos dedicándonos a la música.

-¿Qué grupo musical o qué artista ha sido su referente en el mundo de la música? -El mayor referente que he tenido y tendré siempre en el mundo de la música es Dani Martín, de El canto del loco. No ha habido día que no escuché algo de Dani Martín. Creo que he escuchado más la voz de Dani Martín que la de mi madre. Esas canciones son las que me impulsaron a hacer música y dedicarme a ello.

-La colaboración con Aitana en el tema Mon amour le disparó hacia el estrellato y fue un punto de inflexión en su carrera. ¿Cómo vivió ese momento? -Sí. La verdad es que lo estoy viviendo ahora, porque cuando sucedió era todo tan frenético que no tenía tiempo para pensar en lo que estaba pasando. Ahora soy consciente de todo lo que ha pasado y lo que he conseguido en mi vida.

-¿A qué se debe la doble z inicial de su nombre artístico? -Cuando tuvimos que crear el perfil de Spotify había ya un artista que se llamaba Zoilo. Es un rapero americano que dejó de sacar música en 2014, pero como el nombre estaba registrado tenía que decantarme por otra denominación. Menos mal que puse la doble z y no opté por un nombre más raro. Podría ser ahora mismo dragoninfernal 76 o algo así (risas).

-Además de Starlite, ¿donde podremos verle este año? -Me pillas un poco en fuera de juego. Me gusta saber que tengo shows, pero no me preocupo por las fechas hasta que no se acercan en el calendario. Tengo un montón de fechas, festivales, conciertos y eventos en los que voy a estar cantando.

-¿Cómo se definiría y cuáles son sus principales aficiones? -Soy una persona soñadora y muy impulsiva. Cada dos meses cambio de aficiones y gasto el tiempo libre de una forma distinta. Ahora me ha dado por el tenis. Me llevo todo el día jugando el tenis. También me gusta el rugby, ver la Fórmula 1 y hacer música.