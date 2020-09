Una heredera del imperio Gucci denuncia que sufrió abusos desde los 6 años de su padrastro

Alexandra Zarini, bisnieta del fundador de la marca de ropa de lujo Gucci, Aldo Gucci, denunció esta semana que sufrió abusos sexuales en el seno de su familia desde los seis años en su casa en el barrio angelino de Beverly Hills, informaron este jueves medios locales.

Según la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Zarini, ahora de 35 años, fue víctima de abusos sexuales y de manera repetida por parte de su expadrastro, Joseph Ruffalo, con el consentimiento de su madre, Patricia Gucci, y el conocimiento de su abuela, Bruna Palombo.

Esto se desprende de la información publicada este jueves por el diario Los Angeles Times, que relata que Zarini era consciente de que el abuso iba a volver a pasar cada vez que escuchaba hielo tintineando en el vaso de whisky que llevaba Ruffalo mientras caminaba hacia el dormitorio de la niña.

En esa acusación, Zarini argumenta que su madre le invitó a la cama con su entonces novio, Ruffalo, que estaba desnudo y que, posteriormente, la menor se despertó con sus manos en los genitales del hombre.

Cuando su madre se casó con Ruffalo, dos años después, el abuso "continuó y se intensificó", de acuerdo a la demanda, a la que tuvo acceso Efe.

Zarini alegó que Ruffalo “tropezaba por el pasillo” hacia su dormitorio, se quitaba la bata de baño, se metía en su cama y la tocaba; un abuso que supuestamente ocurrió "de forma un tanto regular durante su infancia y cuando se convirtió en una adulta joven".

La presunta víctima también acusó a su madre, Patricia, de permitir el presunto abuso sexual de su ahora exmarido, y señaló a su abuela, Palombo, por saber de las agresiones sexuales pero instruir a su nieta "para que se callara y las encubriera", según el documento judicial.

Una de las consecuencias por proceder con una acción legal contra la familia será que Zarini perderá la fortuna que heredó, según su abogada, Deborah Mallgrave, citada por el rotativo angelino.

En un vídeo publicado por su equipo legal, Zarini advirtió que el presunto abusador, Ruffalo, "todavía vive en California, pasa tiempo en el Country Club de Bel-Air y es voluntario en hospitales con niños".

"Esto no es algo que solo le pase a otras familias, otros barrios u otros países. Está en todas partes", agregó Zarini en un vídeo difundido por las redes sociales. En declaraciones al diario The New York Times, el abogado de Ruffalo, Richard Crane Jr, señaló que su cliente ni ha recibido formalmente documentos judiciales ni está "familiarizado" con las acusaciones.

"Lo que se ha informado, (Ruffalo) lo niega con vehemencia y rotundidad. Mientras estaba casado con la madre de Alexandra, el Sr. Ruffalo y su esposa estaban muy preocupados por el bienestar mental de Alexandra y tomaron medidas para abordar su inestabilidad. Aparentemente, sus esfuerzos fracasaron", declaró al medio neoyorquino. Por otro lado, la madre de Alexandra, Patricia Gucci, también lamentó en declaraciones a ese periódico que las acusaciones contra ella y su madre, la abuela de la presunta víctima, son "completamente falsas".