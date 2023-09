La carta de Dani Alves a Joana Sanz que podría cambiarlo todo

La relación de Dani Alves y Joana Sanz suma un nuevo capítulo a un relato propio de las mejores novelas sudamericanas. La modelo ha sorprendido a sus seguidores haciendo pública una carta que el futbolista le ha escrito desde la prisión de Brians 2, donde se encuentra desde el pasado mes de enero acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

Joana Sanz ha querido compartir con sus seguidores el contenido de la carta que le ha dedicado el que todavía es su marido y lo ha hecho junto a un fragmento de la nueva canción de Rauw Alejandro, la cual contiene claras alusiones a su ex, Rosalía.

“Por si acaso nunca volvemos hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voa’ hacerme el fuerte. Yo no voy frontear. Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar. Aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben. Todos saben. Saben un carajo… hemos discutido. Me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme. Y qué pena las parejas ya no duran, duran poquito. Quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos. De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer”, se escucha en el vídeo del concierto que el artista puertorriqueño ha dado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El hecho de compartir la carta por las redes sociales nos lleva a pensar en un acercamiento entre ambos. Desde la entrada en prisión de Alves, Joana ha tomado diferentes posturas. Cuando todo apuntaba al divorcio, la carta podría ser el inicio de una nueva oportunidad entre ambos.

El contenido de la misiva, escrita a puño y letra, es el siguiente: “Aprendí en toda esa locura que es mejor dos que uno… Cuando uno cae, el otro se levanta, cuando uno tiene frío, el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eres tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar. Sé que no te gusta la soledad y sé lo cuánto difícil es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos fuertes juntos. Es increíble que siga teniendo maripositas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo… Pero más increíble aún es saber que tú estás allí para corresponder a todo eso. Lo que sea, donde sea, como sea. Pero siempre contigo. Te amo para siempre”.