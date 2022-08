El adiós a Anne Heche

Hollywood vuelve a vestirse de luto. La industria aún llora por el fallecimiento de la célebre actriz Olivia Newton-John, cuando la actriz de Siete días, siete noches, Anne Heche, dice adiós a la edad de 53 años. La estadounidense se estrelló contra su coche contra una vivienda de la zona de Mar Vista, entrando en coma con muerte cerebral. Su familia confirmó su fallecimiento el pasado viernes.

Desde entonces, las condolencias y muestras de cariño hacia la actriz no han cesado. Una de las más desgarradoras ha sido la de su hijo mayor, Homer: “ Después de seis días de giros emocionales increíbles, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras. Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre, la tristeza es muy grande y esperamos que nuestra madre esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna”.

Una de las voces más aclamadas del cine, Robert De Niro, también ha querido expresar su pesar por el reciente fallecimiento: “Me entristece mucho saber del trágico fallecimiento de Anne Heche. Era una actriz maravillosa y disfruté muchísimo trabajando con ella en La cortina de humo”. Anne Heche también compartió reparto con Ed Helms en Convención en Cesar Rapids, el cual mandó su pésame a través de Twitter: “Las noticias de Anne Heche hoy son desgarradoras. Un espíritu verdaderamente épico, vibrante y un profundo talento. Enviando tremendo amor y apoyo a su familia”.

Ellen DeGeneres y Anne Heche tuvieron una relación durante tres años a finales de los 90, terminando finalmente su relación de manera amistosa: “Este es un día triste. Les envío a los hijos, familiares y amigos de Anne todo mi amor”. Precisamente, su relación con la productora fue uno de los puntos determinantes de la carrera de la actriz, debido a los estigmas aún presentes en la industria cinematográfica y que dificultaron muchos de sus contratos. Esta misma industria ahora le dice adiós como una de las suyas, obteniendo el reconocimiento que muchas veces se le negó: “Fui parte de una revolución que creó un cambio social, y no habría sido posible si no me hubiera enamorado de ella”, llegó a afirmar orgullosa la actriz.