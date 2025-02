Adrián Rodríguez: de ‘Los Serrano’ y ‘Física o Química’ a su terrible experiencia con las drogas

Adrián Rodríguez fue uno de los actores que formó parte del elenco de Los Serrano, una de las series más exitosas de Telecinco. Hace 17 años la ficción se despedía en antena dejando a varios juguetes rotos por el camino. Uno de ellos fue Víctor Elías, del que ya conocemos su experiencia con las drogas y el drama familiar que le tocó vivir por culpa de la adicción al alcohol de sus padres, pero no fue el único. Adrián Rodríguez, el encargado de dar vida a David en la serie, ha compartido en el programa Fiesta su testimonio sobre las adicciones.

El actor catalán, que también formó parte de proyectos como Física o Química, El Chiringuito de Pepe o Supervivientes, se ha abierto en canal con Emma García para contar su experiencia con el mundo de las drogas. Actualmente está inmerso en un proceso de rehabilitación tras descender a los infiernos de forma precipitada.

Adrián Rodríguez junto con sus compañeros de pandilla y del grupo de música Santa Justa Klan en la serie 'Los Serrano'. / MEDIASET

“Empecé muy joven en todo este mundo, yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede pero existe un vacío que no puedes llenar cuando todo el mundo te conoce por la calle. A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir”, ha contado sobre sus primeras experiencias con las drogas.

Su carrera como actor ha sufrido las consecuencias de su adicción a las drogas. “Mi carrera se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto, ¿quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans”, se ha preguntado.

No obstante, su peor etapa coincidía con su participación en Supervivientes hace 7 años. “Te das cuenta de que no puedes seguir con este tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad. Pensé que ya estaba preparado para dedicarme yo a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa, te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo”, ha confesado.

El actor trabaja codo con codo con Álex Manejo, un terapeuta que trabaja en la clínica de desintoxicación Antolex. Álex, el fundador del mencionado centro, se ha convertido en el ángel de la guarda de Adrián, que tras una recaída, está luchando con todas sus fuerzas para superar sus adicciones y regresar a la vida.