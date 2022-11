Esta afrenta a la canción de Eurovisión no la iguala ni un 'hater' de Chanel

No se podían imaginar los espectadores de la última entrega de Got Talent en Telecinco que se iban a encontrar con esta propuesta inspirada por el tema de España en Eurovisión 2022 que acabó en tercer lugar. Ni siquiera la propia Chanel con los miles de haters que le surgieron tras ganar el Benidorm Fest el pasado mes de enero se había tenido que enfrentar a una versión así de su rítmico tema.

El vídeo sobre la actuación muestra hasta qué grado se puede cantar desafinada una canción, sin apenas saberse bien la letra y dejando en fonemas inconexos la mayoría de las frases de SloMo, el tema eurovisivo maltratado por esta intérprete.

Esta mujer nos representa a todas cuando suena SloMo a las tantas y es la versión buena #Eurovision pic.twitter.com/AIBuF2cvls — Luis Fuster (@luisgfuster) November 14, 2022

La relajada participante de Got Talent se hace llamar Carmen La Marchosa, de Alicante, que se ha dedicado en estos años a hacer versiones de las canciones que más le gustan. Son sus covers. Que sean buenos o no (en fin, terribles), a ella no le importa y a sus followers aún menos.

El jurado de Got Talent, sobre todo Dani Martínez, dejó que Carmen La Marchosa se extendiera todo lo que pudiera con su interpretación, mientras que Risto Mejida le daba un "no" a los pocos segundos e iba pulsando los botones rojos de los demás. Entre bambalinas, con toda la guasa, Santi Millán reconocía que llevaba la letra muy justita.

Carmen la Marchosa se marchó a su casa, a seguir haciendo sus versiones.