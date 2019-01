¿Quién aguó la fiesta de los Globos de Oro?

Sí, aguó la fiesta pero porque en la alfombra roja de los Globos de Oro era la sugerente azafata de la firma de agua mineral Fiji (la bebida de los personajes de Big Bang, por ejemplo). Servía las botellas luciendo con un vestido de azul intenso y colocándose de forma estratégica junto a los actores que posaban.Se convirtió en la protagonistas inesperada de la gala de este domingo aunque fuera acusada de chupar cámara. Las redes acuñaron el hashtag #fijiwatergirl.

#GoldenGlobes #fijiwatergirl she tried her shot 🔥 pic.twitter.com/ppS8j0CGsc

Ellas es canadiense, de Toronto, y se llama Kelleth Cuthbert y es una modelo profesional de diez años de experiencia que vive en Los Ángeles, de ahí que supiera llamar la atención de los fotógrafos. Antes de su labor como modelo fue trabajadora social y ya cuenta con propuestas de trabajo aprovechando el imprevisible minuto de gloria.

She didn't win a Golden Globe, but the mysterious #FijiWaterGirl did win national attention https://t.co/3B4Gf0Wljt pic.twitter.com/3YAfBA5MZW