Alba Muñoz, tajante ante la petición de 28 años y medio de cárcel para Antonio Tejado

María del Monte no ha tenido piedad con su sobrino Antonio Tejado, implicado en el violento robo que sufrió en su vivienda. La cantante ha solicitado 28 años y medio de cárcel para el televisivo, acusado de ser el autor intelectual de los hechos delictivos.Tras conocer la noticia, el programa Fiesta se ha puesto en contacto con Alba Muñoz, expareja de Antonio Tejado con el que tiene una hija en común.

Alba Muñoz ha contado cómo se encuentra tras saber que el padre de su hija podría permanecer más de dos décadas en prisión. “Al final sabemos que vienen meses muy complicados. Estábamos un poco preparados y esperando esta información a ver cuántos años le pedían. Y bueno, pues mal en casa. Imagínate, yo no sé cómo hacer frente a muchas cosas. Me da vértigo cuando he leído 28 años. Es mucho vértigo”, ha comenzado diciendo.

La sevillana ha reconocido que no ha contactado con el padre de su hija, al que le pide un poco más de comunicación por el bien de su hija. “Nos vienen meses muy complicados en los que deberíamos unirnos, no desunirnos. Al final hay una menor de por medio que va a necesitar mucho de mí y si él se une a mí y coge esa mano que yo le he tendido, pues será mucho más fácil para ella y para mí como madre”, ha comentado.

Con Samara, la actual novia de Tejado, no mantiene una buena relación. La joven asegura que le ha tendido la mano, pero que no ha recibido una respuesta afirmativa. “He tendido mi mano a Samara en más de una ocasión, por eso no entiendo este malestar o esta inquina de ella hacia mí en estos momentos, cuando te repito, deberíamos de unirnos, porque al final hay dos menores, que en este caso a mí me atañe una, pero son dos menores a los que hay que proteger”, ha destacado.

La relación de Alba con el padre de su hija es inexistente. La joven no tiene claro qué postura tomar si Tejado entra en prisión, por lo que ha decidido lanzar una advertencia. “Me consta que no se le va a poner a mi hija muy fácil, si al final pasa lo que no queremos que pase que es que este señor entre en prisión, pues no se va a poner fácil para que ella pueda visitarlo. Me gustaría que eso sí fuese así porque como se le explica a una niña que de la noche a la mañana tú no vas a tener relación con él, ni siquiera verlo”, ha señalado.

Alba, con los ojos vidriosos, ha reconocido que no está preparada para asumir este trance. Ella encara cada día con inseguridad y la incertidumbre de qué pasará. “Me viene muy grande porque yo al final hace ya 10 años que estoy separada de este señor. Soy feliz, me viene un proyecto muy bonito en mi vida este año y me viene muy grande porque cada mañana que me levanto estoy a la espera de a ver qué me preguntan en casa y a ver qué respondo y cómo afronto el futuro. Es muy triste pensar que yo mi futuro lo tengo bien, pero que al final dependo en cierto modo”, ha zanjado.