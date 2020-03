Alejandro Reyes: el hijo 'Superviviente'

Con la participación de Alejandro Reyes en Supervivientes 2020 se ha reavivado un polémico tema que parecía zanjado entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes: la paternidad del joven. "Él puede decir lo que quiera, pero hay una sentencia", aseguró la venezolana en Sábado Deluxe, aunque el periodista insistió por su parte en Socialité que no es el padre. "Si insiste en insultarme a mí o a mí familia está agravando la situación. Que tenga cuidado", señalaba Navarro advirtiendo a la presentadora. Tras este cruce de afirmaciones tan crudo, el hijo de ambos hablaba con uno de sus compañeros mientras estaban relajados en la arena. "Yo sé toda la verdad y estoy tranquilo, pero he necesitado ayuda psicológica", reconocía.

Alejandro se sinceró en Honduras durante una conversación con Cristian, el hermano de Sofía Suescun, sobre lo que piensa de su madre y cómo ha llevado toda esta situación en la infancia con un padre ausente: "Ahora estoy bien y no pasa nada, este tema lo tengo más que superado. Mi madre es una campeona que me ha sacado adelante ella sola, con su esfuerzo y su trabajo", explicó a su compañero. "Las cosas no han sido fáciles, pero estamos bien y somos felices", añadió, mientras Cristian le daba todo su apoyo y lo abrazaba varias veces. La periodista Isabel Rábago intentó posteriormente dejar claro ante todos los colaboradores del programa que "Pepe Navarro es el padre por sentencia judicial", pero también comentaba que le parecía muy bien que Alejandro confesara cómo se siente y hablara sobre lo importante que ha sido en su vida su madre.

No era la primera vez que Alejandro aclaraba lo que sentía por su madre, pues unos días antes de entrar al reality de supervivencia explicó lo que pensaba sobre este tema tan controvertido: "Soy hijo de dos personas muy famosas, Pepe Navarro e Ivonne Reyes. Mi madre, literalmente, es mi heroína. Lo es todo para mí. Siempre me ha apartado y me ha protegido muchísimo, ha luchado por sacarme adelante y se ha sacrificado. Pepe... no se ha portado muy bien conmigo ni con su entorno. Esta es mi oportunidad de oro y no quiero perderla por alguien que no ha estado nunca en su vida a mi lado", relató el aspirante a ganar la nueva entrega del concurso.

Hace unos meses que la guerra entre el comunicador y la venezolana está de nuevo abierta. Ivonne interpuso una nueva demanda contra Pepe Navarro, quien desde hace meses según ella no realiza la transferencia correspondiente a la pensión alimenticia estipulada por el juez que llevó su caso. "Solamente tengo que decirle, de corazón, que muchísimas gracias por el hijo que tenemos en común", afirmó la modelo a la salida de los juzgados madrileños de Plaza Castilla. Precisamente el próximo martes Navarro tendrá que comparecer en este mismo escenario para prestar declaración con respecto a este nuevo frente judicial abierto.

Y no es el único. Antes de marcharse a Honduras Alejandro dejó poderes a su abogada, Mireya Pino De Sola, y a su procuradora, Ana Leonor Sempere Sánchez, para que en su nombre interpusieran otra demanda contra su padre biológico, en su caso por injurias y calumnias. El principal motivo es, según sus abogados, "la campaña de descrédito con la que arremete Navarro contra su hijo y contra la madre de éste" cada vez que es preguntado por la prensa. El joven incluso decidió irse a estudiar fuera de España por la "vergüenza" que ha sentido por este asunto todo este tiempo. Por eso, ahora le reclama a Navarro 50.000 euros por daños morales.