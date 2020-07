Un puente en homenaje a Alejandro Sanz... aunque con pintadas

No ha durado ni 24 horas. La placa de homenaje al cantante Alejandro Sanz que se inauguró la noche del domingo en el puente de la M-30 que conecta el barrio de Moratalaz con el de La Estrella, ha amanecido con una serie de pintadas fruto del vandalismo. El artista estuvo presente el mismo domingo en su estreno y ofreció allí mismo un concierto sorpresa.

La placa bautiza este enclave como el 'Puente del corazón partío', en referencia a uno de los temas más afamados del músico, y su descubrimiento coincidió con un pequeño recital de Sanz, quien afirmó que éste es uno de los lugares más importantes de su juventud en Madrid. No obstante y como ha adelantado Telemadrid y La Sexta, la placa de reconocimiento a Sanz ha amanecido con al menos cuatro pintadas que tapan parcialmente el mensaje que dedica el ayuntamiento de Madrid al cantante.

"Vecino de Moratalaz, encontró la inspiración en este puente en su camino hasta el reconocimiento mundial. Madrid es la ciudad donde los sueños se hacen realidad", reza la placa dedicada al artista.

El propio Sanz y el ayuntamiento animaban a seguir las redes sociales dado que el domingo iba a haber una sorpresa. Sobre las nueve aparecía Alejandro Sanz acompañado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y otras autoridades. Alejandro y el regidor madrileño, provistos de las correspondientes mascarillas, destaparon la placa homenaje al interprete en este puente para a continuación dirigirse a un escenario instalado en este enclave para realizar una breve actuación con su banda (retransmitida en streaming) tras cuatro meses "tan difíciles para todos".

"Es el puente de los sueños donde nos parábamos Carlos (Rufo) y yo donde nos parábamos a soñar que íbamos a ser grandes estrellas de la música y entonces nos parecía imposible pero después con el tiempo hemos descubierto que lo imposible solo tarda un poco más", manifestó el músico.

Sanz agradeció al ayuntamiento de Madrid este homenaje a su trayectoria, algo que no iba a olvidar, en un lugar especial para él durante su juventud y dijo que tras la crisis del coronavirus es "importante" volver a los escenarios aunque sea para tocar tres canciones. A continuación, el músico interpretó tres temas clave de su repertorio: Viviendo deprisa en una nueva versión (como originalmente fue concebida, anunció Sanz), Looking for paradise y Corazón partío, precisamente el tema que bautiza a partir de ahora este puente de la M-30.