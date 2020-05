Ana Obregón reaparece en Instagram: "Se apagó mi vida"

El escueto y desgarrador mensaje que Ana Obregón ha escrito este jueves en Instagram refleja el desconsuelo de una madre que acaba de perder a su hijo a los 27 años: "Se apagó mi vida". El fallecimiento de Álex Lequio Obregón, hijo de Ana y del conde Lequio, después de dos años de lucha contra el cáncer, ha dejado consternados, como es lógico, a sus padres, quienes en los últimos tres meses hasta el fatal desenlace no se han separado de su lado.

Alessandro y Ana llegaron este jueves alrededor de las cuatro y media de la tarde a las instalaciones del tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona. Lo hacían los dos juntos, compartiendo el mismo taxi procedente del apartamento en el que estaba alojándose Ana durante todas las últimas semanas. Iban sentados en la parte de atrás y con las pertinentes medidas de seguridad e higiene (mascarilla y guantes). En silencio, con el semblante serio y el dolor reflejado en el rostro, ambos estuvieron tan solo rodeados de unos pocos seres queridos. Allí permanecieron cerca de una hora en el interior. Una vez en las puertas del apartamento, Ana y Alessandro se han fundido en un abrazo que refleja la cercanía y apoyo que ambos sienten en tan duros momentos, a pesar de llevar tantos años separados como pareja.

De hecho, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, únicamente la familia más cercana ha podido acompañar estos días a Ana Obregón. Sus dos hermanas, Ana y Celia, se trasladaron a Barcelona para estar a su lado y apoyarla en los que fueron los últimos días de Álex. También lo hizo Carolina, la joven con la que el joven mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año. Fue su compañera hasta el final y sobrellevaron juntos la enfermedad que padecía Álex desde 2018.

Ok Àlex got this... i’ll take you out of the woods, but meanwhile remember that you are and will always be my light and my center. Untill the last bullit. It’s the biggest honor to be your father.God bless you Àlex