Alexia de Holanda, princesa 'influencer'

La segunda hija de los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, ya ejerce de reina de las cámaras. Sus poses, sus outfits y su forma de mirar al objetivo cada vez que tiene que ponerse ante los fotógrafos no han pasado desapercibidos para nadie. En el último posado veraniego con sus padres, que tuvo lugar en la residencia oficial, Huis ten Bosch, la princesa Alexia optó por un vestido de la firma Sandro París, de diseño estampado –cuyo precio era de 365 euros, ahora rebajado a la mitad–. La mediana de los Orange lo combinó con unas sandalias color nude, con tacón y atadas en forma de pulsera a los tobillos. Nada que ver con sus hermanas, Amalia y Ariane, mucho más tímidas y recatadas en sus looks. Alexia, a sus 14 años, parece bastante mayor y parece haber heredado el estilo y atrevimiento de su madre a la hora de vestir. No será la heredera al trono pero sí posee el desparpajo y el buen gusto de la reina Máxima.

Le gustan las cámaras, y eso se nota enseguida. Su afición por posar y por seguir las tendencias de moda no es nueva. Hay que recordar las imágenes que la casa real holandesa distribuía hace un tiempo de toda la familia y que, en el caso de Alexia, se rescataban para su cumpleaños, el pasado 26 de junio. En una de ellas, a pesar de que contaba con sólo 12 años cuando se tomaron, la princesa parece bastante mayor, ya que el vestido negro y los botines de tacón acentuaban su figura, aún adolescente pero ya con curvas.

Alexia de Holanda no sólo es aficionada a la moda; también lo es a la música, a montar a caballo y a jugar al hockey. Su afición lírica ya es de sobra conocida en su país. Además de haber sido la protagonista de la obra de teatro Mamma Mia, que representaron en su colegio el pasado abril, algunos medios holandeses llegaron a afirmar que Alexia había manifestado su deseo de participar en el programa de televisión La Voz Kids, algo que escapa completamente de los planes que sus padres tienen tanto para ella, segunda en la línea sucesoria al trono, como para sus hermanas, mucho más acordes con la institución.

La última vez que la vimos en España fue el pasado abril, cuando la familia real holandesa vino a disfrutar de la feria de Sevilla. Se cumplían 20 años desde que el entonces príncipe Guillermo de Orange y Máxima Zorreguieta se conocieron en este mismo escenario, y quisieron que sus tres hijas supieran cómo se habían encontrado por primera vez y enamorado casi al instante. Fueron tres días de fiesta en los que disfrutaron de la comida, la música y el baile tanto en las casetas del Real como en fiestas privadas, donde estuvieron de celebración hasta altas horas de la madrugada. Una vez más se constató el gran parecido físico que Alexia tiene con su madre, mientras que sus hermanas, Amalia y Ariane, son más parecidas a la rama de los Orange.

Alexia es de la generación de nuestra Princesa de Asturias, Leonor, quien cumplirá 14 el próximo 31 de octubre, pero sus estilos son muy diferentes. Mientras la princesa Leonor todavía viste de forma más infantil, Alexia ya presume de su rol de influencer y cada diseño que lleva se agota rápidamente y es copiado decenas de veces.