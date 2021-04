Del Merlos Place a Supervivientes. La vida de la periodista Alexia Rivas ha sido muy ajetreada en el último año. Prácticamente pasó del anonimato a protagonizar el triángulo amoroso más famoso de la cuarentena junto a Alfonso Merlos y Marta López, aquel que mantenía entretenido a toda España y Mediaset se encargó de rentabilizar hasta la extenuación.

Alexia Rivas, graduada en Periodismo en el año 2016 por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es natural de Ponferrada (León). Completó su formación con un curso de presentadora en la Universidad Villanueva en 2017. La llegada a la televisión, su gran pasión, no tardó en producirse. Tras pasar por la televisión autonómica de Castilla y León, La Sexta, Marca TV o Trece, fichó por La Fábrica de la Tele para convertirse en reportera de Socialité.

El salto a la fama de Alexia Rivas, y el que le ha abierto la puerta de entrada a Supervivientes, tuvo lugar el 23 de abril del pasado año, en plena cuarentena. Una mujer en bikini se colaba de fondo en una entrevista por videollamada que estaba realizando Alfonso Merlos para el canal de Youtube Estado de alarma. Era Alexia Rivas, reportera del programa Socialité. Por aquel entonces, Merlos salía con Marta López, con quien compartía plató en Ya es mediodía. La infidelidad se hizo viral. Además, la maniobra de ambos suponía el incumplimiento de las restricciones de movilidad. El periodista, tras la pillada, aclaró que su relación con Marta estaba rota, una versión desmentida por la tertuliana en los platós de Telecinco.

Alexia Rivas pasaba a ser uno de los personajes más buscados por la prensa del corazón. Sobrepasada por los acontecimientos, la reportera solicitó la baja médica aquejada de un cuadro de ansiedad, fruto de la exposición mediática. Una de las consecuencias del Merlos Place fue su salida de Socialité. La joven decidía abandonar el programa, al no estar conforme con el trato que estaba recibiendo por parte de su compañeros. En septiembre de 2020 finalizaba su relación con Merlos.

Fuera de la televisión, la periodista ha iniciado una trayectoria como modelo e influencer. Cuenta con más de 167.000 seguidores en Instagram y aprovecha su popularidad para publicitar todo tipo de marcas a través de su perfil. Es habitual ver fotos suyas con varios estilismos, haciendo sorteos y recomendando productos en sus publicaciones.

Alexia Rivas y Marta López ya han tenido su primer rifirrafe

Ahora regresa a la televisión para embarcarse en la aventura de Supervivientes, donde tiene a Marta López como compañera. En el hotel y antes de la convivencia en la isla, las protagonistas tuvieron su primer rifirrafe. Alexia le contaba a Olga, mujer de Antonio David Flores, cómo fue su pase a la fama. La joven reconocía que lo pasó mal y tuvo que cuidar su salud. Marta escuchó la conversación y saltaron las primeras chispas. "La respeto, pero no comparto absolutamente nada de lo que ha dicho. Yo no salí corriendo cuando pasó un problema. Yo seguí trabajando. Has dicho que llevabas dos meses viviendo en casa de Alfonso, es mentira", respondía Marta.