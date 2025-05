Alice Campello, operada en Nueva York y en silla de ruedas

Alice Campello ha sufrido un bache de salud que le ha impedido acompañar a su marido, Álvaro Morata, en la celebración del título de liga del Galatasaray turco, el equipo con el que ha jugado en la segunda parte de la temporada, justo cuando se reconcilió con la madre de sus hijos.

La influencer ha sido operada hace unos días en Estados Unidos y aún no se encontraba con fuerzas para estar junto a su marido. “Lamentablemente, no puedo estar presente, no es nada grave”, ha contado.

Alice Campello no ha podido estar junto a su marido en la celebración del título de Liga con el Galatasaray. / INSTAGRAM

La empresaria italiana ha relatado su enfado tras ser fotografiada cuando salía en silla de ruedas del centro hospitalario, con problemas para andar por su propio pie. “Tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar para que tomara el aire en silla de ruedas. Me quedé en shock porque unos italianos y españoles que me reconocieron me tomaron fotos a escondidas sentada en la silla de ruedas y se las mandaron a periodistas. Me contactaron y entendieron que no era buena idea publicarlas. Gracias a Dios todavía hay personas buenas y humanas”, ha comentado sobre sus fotografías en silla de ruedas que finalmente no han sido publicadas por la prensa.

Alice Campello ha criticado la actitud de algunas personas que la vieron en silla de ruedas y le hicieron fotos a escondidas. / INSTAGRAM

La modelo ha destacado que, aunque no se trata de nada grave, no es ético que le tomen fotos por la calle sin su permiso para luego enviársela a los periodistas. “Me parece terrible que, sin saber lo que tenía, una persona común y corriente me tomara fotos o vídeos y los mandara a periodistas. Gracias a Dios no es nada grave, pero si así hubiera sido y se hubieran publicado, habrían causado un gran problema a mí, a mi familia y a mis hijos. Hay momentos y momentos en los que necesitamos respetar más a las personas”, ha concluido.