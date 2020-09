La impactante revelación de Amador Mohedano

En la última entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, en Telecinco, Amador Mohedano ha dejado en shock a sus compañeros tras realizar una de sus confesiones públicas más duras. Todo surgió al preguntarle Miguel Frigenti, colaborador de Sálvame y otro de los concursantes de este espacio, cómo superó la muerte de su hermana y su posterior divorcio de Rosa Benito. En ese momento, el hermano de Rocío Jurado ha reconocido que alguna vez incluso pensó en el suicidio.

"Te lo puedes imaginar, porque yo he estado solo y he estado muy mal. Vivía en un ático, y en ocasiones he estado pensando incluso en tirarme", ha confesado. Frigenti, no contento con la dura confesión, siguió aprovechando el arranque de sinceridad de Amador para que le contara en profundidad sus circunstancias personales. Entonces el ex de Rosa Benito ha aclarado que, si logró salir de ese pozo de tristeza en el que estaba sumergido, fue gracias a la ayuda profesional."He estado con psicólogos. Con el primer psicólogo me tiré dos horas y por las noches en la cama lloraba como un niño chico", relató.

Sin duda, parece que le está costando mucho superar su divorcio. De hecho, durante la cena reconoció por enésima vez que le encantaría volver con Rosa Benito y que es consciente de que si la relación se rompió fue por culpa suya. "Me volví muy celoso", señaló.

Por si fuera poco, su participación en la edición Gourmet del programa de Mediaset dejó en evidencia sus nulas dotes como cocinero, hecho que el propio Amador Mohedano advirtió nada más empezar. "No he cocinado nunca, no me he atrevido ni a hacer un arroz", dijo.

Su menú, desde luego, dejó mucho que desear. De primero, Amor marinero o, lo que era en realidad, corvina a la plancha con verduras. Caprichosa, de segundo; un filete, de nuevo a la plancha, con más verduras y dos patatas cocidas sin pelar. Como detalle en contra de las actuales medidas sanitarias, para cocinar el filete le echó cerveza de su propia copa, con baba incluida. Y de postre, gelatina de limón comprada en Mercadona, con dos gajos de naranja, que eso lo suple todo. En fin, un alarde de echarle morro con el que, por supuesto, Irene Rosales tenía todas las de ganar.