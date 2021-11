Jennifer López se viste de novia: ¿indirecta a Ben Affleck?

Jennifer Lopez se vistió de novia en la gala de los American Music Awards (AMA's) para interpretar On My Way, tema que forma parte de la banda sonora de su próxima película, Marry Me, en la que trabaja con Maluma y que llegará a los cines en San Valentín 2022. ¿Será una indirecta para que Ben Affleck se decida a pedirle matrimonio?

A sus 50 años, el diseño champpán estilo bailarina compuesto por corset y voluminosa falda de tul de corte midi, firmado por Dolce & Gabbana, fue el mejor estilismo de una gala en la que la banda surcoreana BTS arrasó ganando en las tres categorías por las que competían, incluida la más importante de la noche, que premia al 'Artista del año'.

Los AMAs son la antesala de los prestigiosos Grammy, con la diferencia de que se determinan por una encuesta popular dirigida a consumidores de música, en lugar de votarse por los expertos de la industria. En el palmarés también destacó Doja Cat y Megan Thee Stallion, quienes se llevaron tres galardones cada una, incluido el de'Mejor artista de R&B' y 'Mejor rapera', respectivamente.

Taylor Swift, por su parte, se llevó el premio a la 'Mejor cantante pop' por séptima vez en su carrera y su disco Evermore fue galardonado con el título de 'Mejor álbum pop'. Swift es la artista con más AMAs de la historia, un total de 34.

La gran favorita de la noche, Olivia Rodrigo, finalmente sólo consiguió un premio de los siete a los que aspiraba, el de 'Nuevo artista del año'. Eso sí sobre la alfombra roja deslumbró con un sensual vestido violeta con motivos brillantes y transparencias de David Koma.

Becky G le dio un giro al clásico vestido tweed con este diseño con aberturas de Raisa Vanessa.

Pero si alguien se tomó en serio la alfombra roja, esa fue Cardi B. Lució cuatro estilismos diferentes, a cual más transgresor. Para posar con su premio apostó por un vestido de aire nupcial blanco roto con capucha de Miss Sohee. Fue el más discreto.

También llevó sobre el escenario uno negro de Jean-Louis Sajabi con plumas en la cabeza; uno fluor de Jean Paul Gaultier y el más provocativo: un Schiaparelli con careta en la línea de la película Eyes wide shut.

Billy Porter, como siempre, dio la campanada con un traje azul con tocado de paragüas incluido por si acaso.

Pero la mayor sorpresa de la velada fue el cambio estilístico de la banda italiana Maneskin; de sus habituales tatuajes y chupas de cuero pasaron al esmoquin más tradicional. Ver para creer.