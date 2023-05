La amiga de Victoria Federica que no recordabas

Carlota Boza es una de las actrices que se han curtido en la factoría de La que se avecina. En la comedia vecinal de los hermanos Caballero ha forjado su carrera como actriz desde una edad muy temprana: con tan solo cinco años. Desde entonces y hasta ahora, a sus 21 años, sigue interpretando el papel de Carlota, la hija mayor de Los cuquis, Mayte y Amador. Pues bien, la actriz es una de las principales amigas de Victoria Federica desde hace muchos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de carlota boza (@carlotabmendo)

“La conozco de siempre, más o menos desde los ocho años. Me parece muy real, una persona muy humilde, aunque la gente no pueda creerlo, muy divertida y una amiga maravillosa”, ha asegurado en una entrevista para la revista ¡Hola!.

La relación de Carlota y Victoria Federica se remonta a las vacaciones de verano cuando ambas eran unas niñas. Sus familias veraneaban en Sotogrande (Cádiz), donde coincidían todos los años. En aquellos maravillosos años forjaron una amistad que se conserva a día de hoy, aunque por motivos profesionales apenas se ven, salvo en algún que otro evento y por casualidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

“Últimamente, es más complicado, ninguna de las dos tenemos tiempo para nada. Nos solemos ver cuando nos encontramos en eventos y me hace muchísima ilusión”, ha declarado en la mencionada revista.

Carlota Boza, además de actriz, también ha hecho sus pinitos como influencer, una dedicación a la que está entregada en cuerpo y alma la nieta del rey emérito. La intérprete de La que se avecina confía plenamente en su amiga. “Sé que no me va a traicionar o hacer un feo ni nada por el estilo. Yo sé que con ella puedo estar en confianza y a gusto, no tengo que tener cuidado de nada”, ha finalizado.