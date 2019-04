El amor de Lewis Hamilton se luce con Aire Barcelona

La firma Aire Barcelona ha realizado hoy lunes su fitting en la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week para ultimar todos los detalles de la colección 2020. La modelo Cindy Kimberly, relacionada con el piloto Lewis Hamilton, ha lucido uno de los diseños que se verán este martes en la pasarela nupcial. Reconocida a nivel internacional, Kimberly ha trabajado para marcas como Dolce&Gabbana, American Eagle y Maybelline.

Durante el fitting, Cindy Kimberly ha lucido un diseño de estilo línea A de tul suave y encaje de pedrería con espalda descubierta y escote halter de la colección. La modelo ha comentado que “es la primera vez que me visto para la firma y la verdad es que me siento como una princesa”, “estoy encantada de participar en este certamen tan importante para la moda nupcial, además será la primera vez que desfilo en pasarela en España”. La feria de moda nupcial arranca mañana en la sede de la Fira barcelonesa, en Hospitalet.

Sobre su vida sentimental ha explicado que “en un futuro sí me gustaría casarme, aunque todavía soy muy joven, tan solo tengo 20 años”, “mi boda ideal sería en un bosque, como los de Crepúsculo. Llevo soñando con una boda así desde que tengo 12 años”. También ha comentado que “Lewis Hamilton es mi amigo, tenemos muchos amigos en común pero simplemente somos muy buenos amigos”. Finalmente, en cuando a su vida profesional, asegura que “desde que me he mudado a Los Ángeles hace un año, me he presentado a varios castings. He estado en clases de interpretación y en clases de canto, que es a lo que me gustaría dedicarme”.

La colección 2020 de Aire Barcelona propone un look fresco y de tendencia para una novia de espíritu libre que sueña con un vestido a su medida. Puntillas de algodón y crochet enriquecen los diseños más románticos, de una sensualidad etérea. El efecto transparente en los cuerpos a base de combinar diferentes encajes aporta un plus de sensualidad a los vestidos más sexys. Los maxi volúmenes en las faldas son una tendencia destacada y resaltan combinados con cuerpos mínimos para un look atrevido y actual. Las mangas de diferentes tipos aportan un toque de fantasía y son uno de los elementos más diferenciadores de la nueva colección.

Aire Barcelona desfilará mañana martes 23 de abril a las 19:30h. en el Pabellón 1 de la Fira de Barcelona en Plaza Espala. Cindy Kimberly será la encargada de abrir al desfile y formará parte de las 32 modelos internacionales que lucirán los 33 nuevos diseños de la colección 2020.

Fotógrafo: Joan Masats