Ana Obregón recuerda a su hijo Álex en su 28 cumpleaños

Ana Obregón está pasando el momento más duro de su vida. Este martes, 23 de junio, su hijo Álex Lequio Obregón habría cumplido 28 años, fecha que la bióloga ha aprovechado para compartir unas bonitas fotos con él a lo largo de su corta vida en su perfil de Instagram, al igual que un mensaje de dolor y desconsuelo infinito de una madre que pone los pelos de punta.

La presentadora tuvo que despedirse para siempre de su único hijo el pasado 13 de mayo. El joven perdió la vida después de haber batallado de forma incansable contra el cáncer a la temprana edad de 27 años, con toda la vida por delante. Tal y como relata Ana, Álex quería casarse algún día y tener cinco hijos. La actriz se encuentra ahora mismo con su familia, fundamentalmente con sus dos hermanas, quienes no la dejan sola ni un momento. Está mal, son tiempos difíciles, pero aseguran que está tranquila.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado", escribe Obregón en una publicación que acompaña de una serie de fotografías en las que aparece junto a Álex cuando tan solo era un bebé. "Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños", añade en redes.

Dirigiéndose a Álex, la intérprete señala que esta noche "el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú". "Al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas", escribe Obregón antes de finalizar: "Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre".

Esta es la cuarta publicación de Ana Obregón en redes sociales tras la muerte de Álex. La primera llegó 24 horas después del fatídico día, con unas breves y desgarradoras palabras: "Se apagó mi vida". Unas semanas más tarde le rindió homenaje con una emotiva carta, mientras que el pasado 7 de junio reapareció para comunicar el fallecimiento de Luna, la perra del joven y un miembro más de la familia.

Alessandro Lequio, por su parte, a pesar de ser poco dado a hablar en las redes, ha dedicado una sencilla frase a su hijo en Instagram: "Miss you so much" ("Te echo mucho de menos"), y la ha acompañado de una foto en la que salía sonriente con su madre y celebrando con una copa de vino en sus manos. El colaborador de El programa de Ana Rosa volvió al trabajo dos semanas después del fallecimiento de su hijo, y desde entonces se le ve, lógicamente, triste, cansado y mucho más delgado.