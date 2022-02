Ana Obregón hace su confesión más desgarradora

Ana Obregón ha sido la última invitada en el regreso del programa Mi casa es la tuya. La presentadora y actriz realizó confesiones a corazón abierto sobre la muerte de su hijo, Alex Lequio, debido a un cáncer en 2020, en una entrevista desgarradora, "la más difícil de mi vida", dijo. Una charla que conmovió tanto a espectadores como al propio conductor del espacio, Bertín Osborne, con quien Ana mantuvo una relación sentimental hace décadas.

El deseo (cumplido) de Ana Obregón: “Quiero que la gente sepa lo fuerte y lo valiente que fue mi hijo hasta el final” https://t.co/Elk9LQJbc7 #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/UEn58vbzcJ — Telecinco (@telecincoes) February 22, 2022

Ana compartió el duelo y el dolor que sigue sufriendo por este trauma vital. Confesó ante un emocionadísimo Osborne que pasó seis meses encerrada en su habitación, y que perdió el habla. "Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Ya está. Bertín, yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...", reflexionó.

Entre lágrimas, relató los últimos momentos de la vida de su hijo. "Estaba duchándome para irme corriendo al hospital. Me llama Alessandro y me dice: 'Vamos a sedarlo para que no sufra', pero él seguía sonriendo. Se fue y yo me fui con él", afirmó. La presentadora destacó la fortaleza y la lucha de su hijo en todo momento. "Quiero que la gente sepa lo fuerte y lo valiente que fue hasta el final", sostuvo. Asimismo, recordó una frase que les comentó a ella y a Alessandro Lequio: "Merece la pena estar así solo por veros a los dos juntos". Otro comentario de su hijo, éste en la fase inicial de la enfermedad, vino a la mente de Ana: "Mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso".

Ana relató cómo está viviendo el duelo, y dio una lección de vida sobre las cosas importantes y las accesorias de nuestro día a día. "La cantidad de veces que he sido feliz y no lo sabía. La cantidad de veces que me he quejado de idioteces, de quejica, cuando lo único importante que hay como decía mi hijo, en un post que no terminó de escribir, es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no cosas. Colecciona momentos porque eso es lo que te llevas", aconsejó.