Ana Obregón retoma su clásico posado veraniego

Qué sería de un inicio de verano sin Ana Obregón en biquini. Como manda la tradición, la bióloga ha posado en traje de baño para dar el pistoletazo de salida a la temporada estival, retomando así una de sus costumbres más aplaudidas y que ya tiene casi tres décadas de antigüedad.

Aunque este año ha sido duro para la actriz y su familia por la enfermedad de su hijo, ha querido dar la bienvenida al verano lo más optimista posible: "Mi hijo está bien y este va a ser el verano más feliz de mi vida, ya que el verano pasado lo borré de mi mente", ha escrito en sus redes sociales, junto a una recopilación de algunas de sus estampas veraniegas más mediáticas. La presentadora, de 64 años, esta vez ha vendido su posado a ¡Hola! y ha incluido en el pack una entrevista en exclusiva. "No le he abierto la puerta al amor para nada. En mi lista de prioridades, ahora mismo, esa no se incluye", comenta en el interior de la revista.