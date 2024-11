Ana Obregón supera el celibato de Terelu Campos: “No tengo ganas”

Las declaraciones de Terelu Campos sobre su vida sexual que se han recogido en la portada de la revista Semana están dando mucho que hablar. La hija de María Teresa Campos aseguraba en la entrevista que llevaba nueve años sin acostarse con nadie. Una confesión que ha sido tema de debate en muchos programas del corazón.

En Y ahora Sonsoles, Ana Obregón se ha solidarizado con Terelu, reconociendo que ella lleva mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales. La actriz ha desvelado que no se acuerda de la última vez que había practicado relaciones sexuales. “¿Cómo se hacía? Terelu, creo que estamos ahí, ahí”, ha bromeado.

La presentadora ha contado el motivo de la ausencia de sexo en su vida. “No tengo ganas. Por el tema de mi hijo se me quitaron las ganas hasta de vivir. Telarañas, pocas. Bueno, muchísimas”, ha dicho con una sonrisa en el rostro. Ana no descarta que recupere alguna vez el apetito sexual, pero de momento no se encuentra entre sus planes más inmediatos. “A mí no me pica. No creo que me vuelva a apetecer nunca”, ha zanjado.